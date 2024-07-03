В РФ спиртовой завод признали экстремистской организацией 1 3.07.2024, 20:33

Самого водочного магната Юрия Шефлера обвинили в поддержке Украины.

Тамбовский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства активов водочного магната Юрия Шефлера. В иске прокуратуры утверждается, что Шефлер и подконтрольные ему компании образуют экстремистское объединение, их деятельность должна быть запрещена в России. Кроме того, прокуратура считает, что Шефлер выступает в поддержку Украины, а его компании финансируют фонд, направляющий средства на нужды ВСУ.

Как уточняют источники «Коммерсанта», по версии надзорных органов за счет Шефлера и его структур ВСУ получили более 120 тысяч беспилотников, а также автомобили, боеприпасы, питание и средства связи. В иске указано, что объединение Шефлера и его предприятий преследует общие «идеологические и имущественные интересы, имеющие ярко выраженный антироссийский характер», а их деятельность направлена «против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства».

Конфискованные активы Шефлера — это тамбовский спиртовой завод «Амбер Талвис» и ещё один спиртзавод в Калининграде, который не функционирует с 2012 года. «Амбер Талвис» производит спирт, который экспортируется в Латвию, где компания «Амбер Латвияс Бальзамс», также подконтрольная Шефлеру, производит из него водку марок Moskovskaya и Stoli, а также ликёр «Рижский бальзам». 1 июля на оба эти завода суд наложил арест.

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