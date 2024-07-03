В Германии переименуют город в честь Тейлор Свифт 3 3.07.2024, 20:53

Табличка с новым названием уже размещена в городе.

Город Гельзенкирхен на западе Германии теперь называется «Свифткирхен». Табличка с новым названием уже размещена в городе.

В Гельзенкирхене пройдут три концерта Тейлор Свифт в рамках ее мирового турне «Eras Tour» - 17, 18 и 19 июля, пишет Spiegel.

Петицию о переименовании города подала местная студентка и мэр Карин Вельге ответила благодарственным письмом: «Это отличная идея временно переименовать Гельзенкирхен в Свифткирхен».

В ближайшие дни появятся еще несколько табличек с обновленным топонимам «в наиболее посещаемых местах Гельзенкирхена».

А для «свифти» (так называют фанатов певицы), уже курсирует «трамвай Тейлор Свифт». Американская певица также получит свой собственный камень на Аллее славы Гельзенкирхена

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