Bloomberg: Демократы-конгрессмены решили попросить Байдена выйти из гонки 5 3.07.2024, 21:14

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Десятки конгрессменов рассматривают возможность подписать письмо к президенту США.

Десятки конгрессменов от Демократической партии США рассматривают возможность подписать письмо к президенту Джо Байдену с требованием выйти из предвыборной гонки после его неудачного выступления на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в партии.

Агентство также сообщает, что Байден звонил лидеру большинства в сенате, демократу Чаку Шумеру и лидеру Демократической партии в палате представителей Хакиму Джеффрису. Также у него был запланирован разговор с близким союзником, членом палаты представителей от Южной Каролины Джеймсом Клайберном, рассказали собеседники Bloomberg.

Клайберн ранее отмечал, что если Байден не сможет далее участвовать в президентской гонке, то он поддержит открытое собрание для выбора замены, в качестве приоритетной кандидатуры он назвал вице-президента Камалу Харрис. Она сама 3 июля ушла от ответа на вопрос, готова ли она стать кандидатом вместо Байдена.

Bloomberg указывает, что в конгрессе возрастает паника по поводу кандидатуры Байдена, так как продолжение его участия в предвыборной гонке может обернуться приходом к власти Трампа и в целом республиканцев. Один из помощников конгрессмена из палаты представителей сказал, что члены палаты чувствуют себя преданными на фоне неудачных дебатов и того, как команда Байдена справляется с ними.

Дебаты Байдена с Трампом прошли в ночь на 28 июня на телеканале CNN. Действующий президент в ходе них выглядел растерянным, порой невнятно говорил и запинался. После них был проведен опрос, согласно которому 67% респондентов отдали победу Трампу, 33% — Байдену. 30 июня появился опрос телеканала CBS и института изучения общественного мнения YouGov, согласно которому 72% американцев посчитали, что когнитивные возможности и острота ума Байдена не позволят ему бороться за пост президента США. Относительно Трампа такое мнение выразили 49% опрошенных.

Глава государства объяснял свою неудачу тем, что перед дебатами «решил попутешествовать вокруг света пару раз» и потом «чуть не уснул».

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