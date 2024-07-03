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Министры обороны Польши и Литвы встретились на границе с Беларусью

  • 3.07.2024, 21:29
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Министры обороны Польши и Литвы встретились на границе с Беларусью

Обсуждали гибридные атаки режима Лукашенко.

Министры обороны Польши и Литвы Владислав Косиняк-Камыш и Лауринас Кащюнас встретились 3 июля недалеко от границы с Беларусью и обсудили «гибридную войну» на границах Беларуси со странами ЕС.

Визит главы польского министра обороны в Литву начался с посещения министрами пункта пропуска литовской пограничной службы в Подваренисе, расположенном недалеко от погранперехода Мядиненкай — Каменный Лог.

Обращаясь к пограничникам, Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что на польско-белорусской границе, а также на границах Литвы, Латвии и Эстонии идет «гибридная война». Литовские пограничники ознакомили польских гостей с установленным на границе пограничным заграждением и системой наблюдения, а также с подходом к его охране.

«На границе идет гибридная война, она также идет в Литве, Латвии и Эстонии, на каждой из наших границ. Сегодня польская граница подвергается самым интенсивным атакам. (...) Польского солдата убил бандит, который не искал убежища, а хотел нанести смертельный удар. Польское государство не успокоится, пока мы не найдем виновного, и польское государство вместе со своими союзниками сделает все, чтобы лучше защитить восточную границу Евросоюза и НАТО», - заявил Владислав Косиняк-Камыш, слова которого приводит пресс-служба Министерства обороны Польши.

Косиняк-Камыш и Кащюнас также сообщили, что обменяются опытом в области охраны и укрепления границ.

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