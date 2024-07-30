В Венесуэле началось народное восстание 4 30.07.2024, 8:02

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Происходят стычки граждан с полицией, протестующие сносят памятники диктатору.

После того, как центризбирком Венесуэлы в ночь на понедельник объявил победителем выборов действующего президента Николаса Мадуро, тысячи его противников вышли протестовать на улицы Каракаса и других городов страны. Начались столкновения с полицией и военными.

«Сначала они били в кастрюли и сковородки, протестуя против того, что президент Мадуро объявил себя победителем. Затем напряжение начало расти, — передает корреспондент Би-би-си Айони Уэллс из Каракаса. — Тысячи протестующих пошли пешком — некоторые за много километров — в центр и к президентскому дворцу. На улицах жгут автомобили, покрышки и мусор. Начались стычки между протестующими и вооруженной полицией».

Полицейские и военные, перекрывшие улицы вокруг президентского дворца, начали стрелять в протестующих пластиковыми пулями и гранатами со слезоточивым газом.

Демонстранты отвечают камнями и бутылками с горючей смесью.

Протестующие скандируют «Свобода!» и «Эта власть падет!», срывают и жгут развешанные по стенам и столбам портреты Мадуро, сносят памятники диктатору.

Корреспондент Би-би-си передает, что вместе с полицией и военными в столкновениях участвует, защищая власть Мадуро, левая военизированная организация, членов которой называют «коллективос».

El dictador @NicolasMaduro desató de nuevo una oleada de violencia y el pueblo venezolano herido, se siente robado. Se vienen días duros para ellos. Podemos apoyar denunciando, haciendo eco de lo que los venezolanos nos hacen llegar. Fuerza Venezuela pic.twitter.com/qpIukCscxx — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) July 30, 2024

Национальный избирательный совет, подконтрольный Мадуро и его Единой социалистической партии Венесуэлы, по итогам прошедших в воскресенье выборов объявил, что действующий президент набрал 51,2% голосов, а кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес — 44%.

Независимые экзитполы показывали, что за Гонсалеса голосовали около 65%, а за Мадуро — от 14% до 31%.

Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо сказала в понедельник журналистам, что пересчет голосов, который самостоятельно ведет оппозиция, показывает уверенную победу Гонсалеса. По ее словам, Гонсалес собрал 6,27 млн голосов, а Мадуро — всего 2,75 миллиона.

Мачадо уточнила, что в распоряжении оппозиции есть копии 73% протоколов с избирательных участков.

Как отмечает агентство AFP, лидеры оппозиции не призывали к уличным протестам — они вспыхнули стихийно.

Así #VenezuelaLibre en estos momentos en Caracas.



La dictadura ya saco a las tropas a detener las manifestaciones, no desesperen hermanos #Venezolanos esto es el inicio del fin de la dictadura.



Sigan defendiendo, que esta en juego su Libertad! ES EL MOMETO VENEZUELA pic.twitter.com/FoSYjMA3AI — Ricardo (@tucanglez) July 29, 2024

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