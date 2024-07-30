В Беларуси сразу шесть компаний, поставляющих ветпрепараты, оштрафовали 30.07.2024, 10:17

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Они заключили тайное соглашение.

Антимонопольное расследование якобы показало, что шесть компаний, продающих ветеринарные препараты сельхозпредприятиям, заключили между собой тайное соглашение. Вместо работы в конкурентных условиях они разделили клиентов, сообщает пресс-служба МАРТ.

Суть соглашения заключалась в том, что каждая компания закрепила за собой определенные хозяйства. Это означало, что другие компании не могли посылать туда своих ветеринаров или менеджеров, рекламировать свою продукцию или заключать договоры с этими организациями. Таким образом, каждая компания работала только с закрепленными за ней клиентами.

Компании вели специальную таблицу, где было видно, какое хозяйство за кем закреплено, она обновлялась по мере обновления списка клиентов, следует из судебного документа.

Две из этих компаний попытались обжаловать решение антимонопольного органа в Верховном суде, но суд оставил решение в силе. МАРТ заявляет, что, согласно закону Беларуси, картели, то есть антиконкурентные соглашения между компаниями, запрещены, даже если такие соглашения заключены устно.

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