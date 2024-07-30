Янукович из Каракаса 1 Никита Требейко

30.07.2024, 11:42

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Николас Мадуро

Путинская фраза о Мадуро прозвучала довольно двусмысленно.

Массовые (протесты вновь охватывают Венесуэлу). Крупная демонстрация вышла на улицы Каракаса. Таков закономерный результат объявления итогов вчерашнего голосования. Власти вновь насчитали «победу» действующему президенту Николасу Мадуро: якобы 51,2%. За кандидатом объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалесом признаны лишь 44%.

Мадуро со своим окружением устроил празднование во дворце Мирафлорес. Оглашенные результаты он назвал победой над некими «демонами» (мистицизм вообще в ходу как источник и составная часть мадуризма). Из Москвы в Каракас поступило поздравление Путина. Правда, путинская фраза о Мадуро как «всегда желанном госте на российской земле» прозвучала довольно двусмысленно. Президент РФ и Януковича многократно поздравлял. И тот действительно стал гостем ростовской земли.

«У Венесуэлы есть новый избранный президент – это Эдмундо Гонсалес Уррутиа, и все это знают. Мы победили во всех штатах страны», – заявляет лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо. С ней согласны очень многие соотечественники. Другое дело, что победа по бюллетеням не всегда приводит к смене власти.

После смерти Уго Чавеса, основателя «социализма XXI века», Мадуро стоит во главе авторитарно-коррупционного режима. Социальный романтизм Чавеса давно ушел в прошлое вместе со своим персональным носителем. Чавизм, он же «боливарианский социализм», предстал в первозданности антинародной диктатуры.

Венесуэлой правит бюрократическая олигархия – государственные и партийно-социалистические начальники, высшие силовики, аффилированные бизнесмены и наркомафиозные боссы. Протесты жестоко подавляются, оппозиция сурово преследуется. Экономика ввергнута в такой коллапс, что утрачивается прежняя поддержка малоимущих на пособиях. Средств для подкупа хватает только на карательный аппарат. И разумеется, режим Мадуро – из последних в мире союзников путинской РФ. А также коммунистических режимов Китая, Кубы, Вьетнама и исламистского Ирана.

Свои первые выборы 2013 года Мадуро выиграл на инерции симпатий к Чавесу. Но уже тогда было очевидно: страна расколота практически пополам на сторонников и противников чавизма, оппозиционный кандидат Энрике Каприлес уступил лишь около процента. Выборы 2018 года были уже явно сфальсифицированы. Оппозиция попыталась сформировать альтернативное правительство Хуана Гуайдо. Но тут и выяснилось: ни законные основания, ни поддержка большинства, ни международное признание не помогут демократической оппозиции, если нет силового обеспечения.

Правящий режим просто проигнорировал волеизъявление избирателей. Уличные выступления привычно подавил карательными формированиями. Релокация четверти населения тоже не смутила хозяев страны. Мадуро остался президентом.

Особенности венесуэльской политической культуры все же вынуждают соблюдать остатки декорума. Перед нынешними выборами Мадуро пошел на Барбадосские соглашения. Оппозиция отказалась от «временного президентства» Гуайдо – правительство гарантировало допуск к выборам Демократической унитарной платформы (ПУД). Явным лидером ПУДа выступает харизматичная общественная активистка Мария Мачадо. Но именно ее отстранили от выборов судебным решением. Была выдвинута кандидатура известного в прошлом дипломата Эдмундо Гонсалеса.

Перед выборами Мадуро пообещал кровавую баню в случае своего поражения. Такая простота нравов, характерная для венесуэльского президента, на этот раз ошарашила даже левого бразильского президента Инасиу Лулу, самого влиятельного из латиноамериканских союзников «боливарианства». Все-таки перебор демонизма.

Категорически отказался признавать объявленные итоги венесуэльских выборов либертарианский президент Аргентины Хавьер Милей. Проверки потребовал чилийский президент-социалист Борич. Официальные представители Аргентины, Перу, Эквадора, Уругвая, Парагвая, Гватемалы, Коста-Рики, Панамы, Доминиканской Республики настаивают на гарантиях уважения прав венесуэльских избирателей. По факту это означает непризнание объявленной цифири.

«Венесуэльский народ решил покончить с коммунистической диктатурой Мадуро. Аргентина не признает очередной обман и надеется, что вооруженные силы на этот раз защитят демократию и волю народа», – в своем прямодушном стиле написал Хавьер Милей.

Заметим: вооруженные силы. Без иллюзорных надежд на успех мирного протеста. Такие режимы, как мадуристский, не свергаются без оружия. Которого в ПУДе нет.

Рассчитывать на венесуэльский генералитет более чем сомнительно. Армейская верхушка накрепко вплетена в правящую бюрократию. Офицеры, солдаты, добровольцы потенциально способны. Но капитан Оскар Перес, поднявшийся против диктатуры, погиб в январе 2018-го. А добровольческий батальон «Боливар» под командованием Хосе Чапарро воюет за Украину.

Никита Требейко, vkrizis.info

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