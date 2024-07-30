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Мадуро копирует Лукашенко

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  • Константин Сонин
  • 30.07.2024, 14:09
  • 1,800
Мадуро копирует Лукашенко
Николас Мадуро

Венесуэльцы платят высокую цену за свободу.

Венесуэльский лидер Мадуро пытается провернуть тот же самый трюк, который в 2020 удался Лукашенко. Тогда Лукашенко с треском проиграл выборы кандидату от оппозиции Светлане Тихановской, но сумел удержаться у власти, несмотря на масштабные протесты. Это привело к ещё одной волне эмиграции – маленькую Беларусь покинули сотни тысяч человек, а тысячи подверглись жестоким репрессиям. Помимо продолжения экономического кризиса, Лукашенко поставил страну в такую зависимость от России, что в 2022 вторжение в Украину началось именно с территории Беларуси.

Мадуро, которой стал лидером в 2013 году по выбору популистского президента Чавеса, умирающего от рака, ни разу не выиграл выборы честно. В отличие от Чавеса, который выиграл свои первые выборы сам, без фальсификаций – как и Лукашенко в 1994 году.

Первые годы и Чавеса, и Лукашенко дали какие-то плоды в плане развития и роста. Но последние десять лет у власти обратили все достижения вспять – сейчас и венесуэльцы, и белорусы живут значительно хуже, чем они жили без своих лидеров. Огромный процент населения стал эмигрантами, целые отрасли – прежде всего, самые передовые, типа IT, перестали существовать. Страны стали изгоями на международной арене и от них были вынуждены отгородиться даже ближайшие соседи.

Лукашенко в 2020 году удержал власть, несмотря на поражение на выборах. Надо надеяться, что Мадуро не сможет – слишком высокую цену платят граждане страны за ненасытную жажду власти своих лидеров.

Константин Сонин, Telegram

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