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Еврокомиссия требует от Венгрии объяснений из-за изменений для белорусов

  • 30.07.2024, 14:35
  • 1,116
Еврокомиссия требует от Венгрии объяснений из-за изменений для белорусов

В Брюсселе видят угрозы в решении Будапешта.

Еврокомиссия ждет от Венгрии разъяснений по поводу распространения программы «национальная карта» на граждан Беларуси и России. Об этом на брифинге заявила представитель ЕК Анита Хиппер.

«Комиссия будет в контакте с венгерскими властями по этому вопросу, чтобы прояснить масштаб этой схемы, попадает ли она под действие правил ЕС», — сказала она.

Хиппер подчеркнула, что ЕС рассматривает Россию в качестве угрозы безопасности, поэтому ЕС и его члены должны принимать все меры, чтобы обеспечить безопасность Евросоюза и Шенгенского пространства.

Она также отметила, что Венгрия, в соответствии со своими обязательствами, должна проверять наличие о лиц из третьих стран документов, разрешающих въезд в Евросоюз, а также наличие или отсутствие запрета на въезд в шенгенской информационной системе.

Напомним, вчера стало известно, что в программу «национальная карта» добавлены граждане Беларуси и России. Она предполагает упрощенные условия въезда и пребывания в Венгрии.

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