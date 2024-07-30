Еврокомиссия требует от Венгрии объяснений из-за изменений для белорусов
- 30.07.2024, 14:35
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В Брюсселе видят угрозы в решении Будапешта.
Еврокомиссия ждет от Венгрии разъяснений по поводу распространения программы «национальная карта» на граждан Беларуси и России. Об этом на брифинге заявила представитель ЕК Анита Хиппер.
«Комиссия будет в контакте с венгерскими властями по этому вопросу, чтобы прояснить масштаб этой схемы, попадает ли она под действие правил ЕС», — сказала она.
Хиппер подчеркнула, что ЕС рассматривает Россию в качестве угрозы безопасности, поэтому ЕС и его члены должны принимать все меры, чтобы обеспечить безопасность Евросоюза и Шенгенского пространства.
Она также отметила, что Венгрия, в соответствии со своими обязательствами, должна проверять наличие о лиц из третьих стран документов, разрешающих въезд в Евросоюз, а также наличие или отсутствие запрета на въезд в шенгенской информационной системе.
Напомним, вчера стало известно, что в программу «национальная карта» добавлены граждане Беларуси и России. Она предполагает упрощенные условия въезда и пребывания в Венгрии.