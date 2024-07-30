Лукашенко собрал совещание из-за приговоренного к расстрелу гражданина Германии

Лукашенко собрал совещание из-за приговоренного к расстрелу гражданина Германии9
- 30.07.2024, 15:04
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После поездки к Путину.
Приговоренный к расстрелу Минским областным судом гражданин Германии Рико Кригер написал прошение о помиловании. Об этом сообщила 30 июля пресс-служба Лукашенко.
По заявлению пресс-службы, Лукашенко 30 июля пригласил в свой кабинет «людей, погруженных в процесс, услышать подробности, мнения, посоветоваться». Среди них можно увидеть пропагандистку Людмилу Гладкую, заместителя главы администрации Лукашенко Ольгу Чуприс и других чиновников.
Встреча проходит после поездки Лукашенко к Путину. Ряд экспертов полагает, что Россия хочет обмена приговоренного к расстрелу в Беларуси гражданина Германии на ФСБшника Вадима Красикова, который находится в немецкой тюрьме.