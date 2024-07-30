Лукашенко собрал совещание из-за приговоренного к расстрелу гражданина Германии 9 30.07.2024, 15:04

9,440

После поездки к Путину.

Приговоренный к расстрелу Минским областным судом гражданин Германии Рико Кригер написал прошение о помиловании. Об этом сообщила 30 июля пресс-служба Лукашенко.

По заявлению пресс-службы, Лукашенко 30 июля пригласил в свой кабинет «людей, погруженных в процесс, услышать подробности, мнения, посоветоваться». Среди них можно увидеть пропагандистку Людмилу Гладкую, заместителя главы администрации Лукашенко Ольгу Чуприс и других чиновников.

Встреча проходит после поездки Лукашенко к Путину. Ряд экспертов полагает, что Россия хочет обмена приговоренного к расстрелу в Беларуси гражданина Германии на ФСБшника Вадима Красикова, который находится в немецкой тюрьме.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com