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В Витебской области людей призовут в армию по СМС

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  • 30.07.2024, 15:53
  • 1,246
В Витебской области людей призовут в армию по СМС

СМИ предупреждают, что будут слышны взрывы и выстрелы.

В Витебской области с 31 июля по 9 августа пройдут мобилизационные учения.

Участвовать в занятиях будут военкоматы Бешенковичского и Шумилинского районов. Они будут выполнять поставленные задачи и защищать территорию от гипотетического противника.

Военные будут применять светошумовые гранаты, холостые патроны, взрывпакеты. Местных жителей просят отнестись с пониманием, пишет «Герой працы».

Военнообязанным будут рассылаться уведомления о необходимости явки в военкомат, в том числе посредством СМС-сообщений.

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