В Витебской области людей призовут в армию по СМС

В Витебской области людей призовут в армию по СМС1
- 30.07.2024, 15:53
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СМИ предупреждают, что будут слышны взрывы и выстрелы.
В Витебской области с 31 июля по 9 августа пройдут мобилизационные учения.
Участвовать в занятиях будут военкоматы Бешенковичского и Шумилинского районов. Они будут выполнять поставленные задачи и защищать территорию от гипотетического противника.
Военные будут применять светошумовые гранаты, холостые патроны, взрывпакеты. Местных жителей просят отнестись с пониманием, пишет «Герой працы».
Военнообязанным будут рассылаться уведомления о необходимости явки в военкомат, в том числе посредством СМС-сообщений.