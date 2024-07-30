Смерч, как игрушки, раскидал самолеты и вертолеты в российском аэропорту

Смерч, как игрушки, раскидал самолеты и вертолеты в российском аэропорту8
- 30.07.2024, 18:04
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Видеофакт.
Смерч разбросал учебные легкомоторные самолеты Diamond-43 в Международном аэропорту Нижнекамска в Татарстане как картонные игрушки. Также ураганный ветер сильно потрепал вертолет. Кадры разгула стихии появились в телеграм-каналах.
Сообщается, что под удар стихии попали и стационарные конструкции — со зданий посрывало обшивку, повалило забор и несколько деревьев.
По информации SHOT, стихия не пощадила четыре учебно-тренировочных самолета Diamond-42 Санкт-Петербургского университета гражданской авиации.