Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни гражданина Германии

Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни гражданина Германии13
- 30.07.2024, 19:52
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Рико Кригера обвиняли по шести статьям Уголовного кодекса.
Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного к смертной казни, сообщили в пресс-службе диктатора.
Другие подробности не сообщаются, в частности, была ли заменена смертная казнь на пожизненный или другой срок лишения свободы, либо осужденный был освобожден.
Отметим, Рико Кригера, предположительно, приговорили к расстрелу по сфабрикованному делу.
Напомним, ранее Рико Кригер написал прошение о помиловании. По этому поводу Лукашенко 30 июля пригласил в свой кабинет «людей, погруженных в процесс, услышать подробности, мнения, посоветоваться».
Гражданина Германии обвиняли по шести статьям Уголовного кодекса:
ст. 133 (Наемничество);
ч. 3 ст. 289 (Акт терроризма);
ч. 4 ст. 295 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ);
ч. 4 ст. 309 (Приведение в негодность транспорта или путей сообщения);
ч. 3 ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования или участие в нем);
ст. 358−1 (Агентурная деятельность).
Приговор Кригеру огласил 21 июня заместитель председателя Минского областного суда Олег Лапеко.