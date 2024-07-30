Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни гражданина Германии 13 30.07.2024, 19:52

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Рико Кригер

Рико Кригера обвиняли по шести статьям Уголовного кодекса.

Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного к смертной казни, сообщили в пресс-службе диктатора.

Другие подробности не сообщаются, в частности, была ли заменена смертная казнь на пожизненный или другой срок лишения свободы, либо осужденный был освобожден.

Отметим, Рико Кригера, предположительно, приговорили к расстрелу по сфабрикованному делу.

Напомним, ранее Рико Кригер написал прошение о помиловании. По этому поводу Лукашенко 30 июля пригласил в свой кабинет «людей, погруженных в процесс, услышать подробности, мнения, посоветоваться».

Гражданина Германии обвиняли по шести статьям Уголовного кодекса:

ст. 133 (Наемничество);

ч. 3 ст. 289 (Акт терроризма);

ч. 4 ст. 295 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ);

ч. 4 ст. 309 (Приведение в негодность транспорта или путей сообщения);

ч. 3 ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования или участие в нем);

ст. 358−1 (Агентурная деятельность).

Приговор Кригеру огласил 21 июня заместитель председателя Минского областного суда Олег Лапеко.

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