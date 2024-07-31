ВСУ уничтожили российские противотанковые мины
- 31.07.2024, 1:06
От взрыва поднялся огромный огненный «гриб».
Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко на Покровском направлении уничтожили вражеские противотанковые мины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины заметили на территории, контролируемой врагом, большое количество противотанковых мин, сложенных в одном месте. Туда был отправлен дрон, который вызвал мощный взрыв, после которого в воздух поднялся столб дыма.