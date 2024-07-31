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ВСУ уничтожили российские противотанковые мины

  • 31.07.2024, 1:06
ВСУ уничтожили российские противотанковые мины

От взрыва поднялся огромный огненный «гриб».

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко на Покровском направлении уничтожили вражеские противотанковые мины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины заметили на территории, контролируемой врагом, большое количество противотанковых мин, сложенных в одном месте. Туда был отправлен дрон, который вызвал мощный взрыв, после которого в воздух поднялся столб дыма.

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