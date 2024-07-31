Таможня стала активнее проверять, сколько наличных везут через границу белорусы 31.07.2024, 8:51

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Есть один важный нюанс.

Таможенники активно проверяют, какие суммы наличных ввозят физлица в Беларусь и вывозят из страны. Об этом свидетельствует статистика Государственного таможнного комитета (ГТК).

Так, за январь-июнь на границе у путешественников изъяли около 7,6 млн рублей в эквиваленте. Об этом сообщается на сайте ГТК.

«На особом контроле в таможенных органах стоит вопрос о незаконном перемещении наличных денежных средств. За 1 полугодие 2024 года установлено 466 фактов незаконного перемещения наличных денежных средств через белорусский участок таможенной границы ЕАЭС, сумма изъятой валюты в белорусских рублях составила порядка 7,6 млн рублей», — сообщают в ГТК.

Для сравнения: за январь — июнь 2023-го эта сумма была на уровне 4,5 млн рублей. Причем за второе полугодие таможенники заметно нарастили общую сумму изъятых наличных. В итоге за 2023-й путешественники лишились на границе наличных примерно на 17,37 млн рублей.

Какие суммы надо декларировать, а какие — нет

Напомним, при пересечении границы — как на выезде из страны, так и при возвращении — надо декларировать наличные, если их общая сумма превышает 10 тысяч долларов на человека. Причем важно помнить, что речь именно об американской валюте. Если провозить, к примеру, 10 тысяч евро, то их конвертируют в доллары и, скорее всего, конфискуют сумму превышения лимитов.

Если ввозимая или вывозимая сумма меньше либо равна 10 тысячам долларов, в письменной форме декларировать ее можно по желанию.

Есть еще один важный нюанс: с 2020 года при провозе суммы более чем в 100 тысяч долларов за один раз вместе с таможенной декларацией надо предоставить документы, подтверждающие происхождение этих средств. Таким доказательством могут быть банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии наличных со счета, получении кредита. Также можно предъявить документы о полученном наследстве или о дарении. Если же документы не предоставить, провезти такую сумму через границу нельзя. Максимум — 10 тысяч долларов (в этом случае пояснять, откуда они взялись, не надо).

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