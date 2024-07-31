В 10 минутах от Путина 1 31.07.2024, 10:23

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Почему американские ракеты в Германии важны для Украины.

Впервые после окончания холодной войны в Германии вновь планируют разместить американские ракеты промежуточного действия, пишет обозреватель отдела международной политики zn.ua Владимир Кравченко.

Спустя три с половиной десятилетия после подписания договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и через пять лет после прекращения его действия США и ФРГ договорились, что в 2026 году в Германии появятся «огневые средства большой дальности» — крылатые ракеты Tomahawk, зенитные ракеты Standard Missile-6 и новое гиперзвуковое оружие (ожидается, что это будет система Dark Eagle). Крылатые ракеты могут поражать цели на расстоянии до 2,5 тыс. км, а потенциальная дальность Dark Eagle — около 3 тыс. км.

Таким образом, ракеты с немецкой территории могут очень быстро долететь и до Москвы. Неудивительно, что, с точки зрения Кремля, данное оружие ставит под угрозу безопасность России и является «звеном в цепи эскалации» НАТО и США против РФ. Выступая в Санкт-Петербурге на параде ко дню ВМФ, Путин отметил, что подлетное время американских ракет составит около 10 минут, и в зоне их досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления.

Путин также сказал, что Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих ракет средней и меньшей дальности и, сообщив о завершающей стадии разработки ряда ударных систем, предупредил о зеркальных мерах на развертывание ракет США в мире. Еще ранее в Кремле заявили, что обладают достаточным потенциалом для сдерживания, пообещали «военный ответ», в том числе и в виде развертывания ракет с «ядерным оснащением», и пригрозили нацелить свои ракеты на столицы европейских стран.

Представитель МИД Германии Себастьян Фишер заявил, что высказывания главы Кремля не изменят планов правительства ФРГ по размещению американских ракет на своей территории. «Мы не позволим себя напугать такими заявлениями», — подчеркнул спикер немецкого внешнеполитического ведомства.

С учетом угроз Москвы почему Вашингтон и Берлин пошли на такой шаг, не побоявшись эскалации? Ведь США и ФРГ, опасаясь ядерной войны, крайне осторожны в противодействии РФ, когда дело касается Украины. А Путин любит пугать ядерным апокалипсисом. Напомним, что в российской ядерной доктрине одним из условий применения ядерного оружия является получение достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников.

Ранее канцлер Олаф Шольц назвал размещение ракет США в своей стране фактором сдерживания и предотвращения войны: «Это повышает уровень безопасности благодаря эффекту сдерживания, потому что вы не можете напасть из безопасного тыла». Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус объяснил решение тем, что оно стало ответом на дислокацию ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, и заявил, что планируемое для размещения в Германии оружие США будет обычным.

Эксперты убеждены в том, что решение Вашингтона и Берлина — не только ответ на размещение «Искандеров» в Калининградской области, но и демонстрация того, насколько серьезно США и Германия относятся к угрозе членам НАТО со стороны России. В данном случае американские ракеты — это не просто успокоительное для Германии, но и сигнал, показывающий Кремлю, что Европа не беззащитна.

В решении Белого дома и Бундесканцлерамта сыграл и фактор Дональда Трампа.

«Учитывая, что кандидат от Республиканской партии настроен на снижение роли США в обеспечении безопасности в Европе, планы Вашингтона и Берлина по размещению американских ракет в 2026 году означают дополнительную страховку от Трампа. Так устанавливаются предохранители, которые Трампу будет тяжело обойти в случае его возвращения в Белый дом», — отметила директор Центра нераспространения ядерного оружия Полина Синовец.

Наконец, заявления о планах разместить американские ракеты в Европе — дополнительный элемент давления на РФ. В данном случае это повторение ситуации времен холодной войны, когда в ответ на появление в восточноевропейских странах-сателлитах СССР ракет средней дальности «Пионер» в Западной Европе были развернуты американские ракеты Pershing. Одновременно Вашингтон предложил Москве переговоры о сокращении вооружений. Результатом стало подписание в 1987 году договора о РСМД.

«Вполне возможно, что как и лидеры СССР, руководство РФ не рассчитало последствий решения о размещении модифицированных комплексов «Искандер» и экспериментов с «Калибром». Поэтому, с одной стороны, Соединенные Штаты демонстрируют уязвимость России, планируя разместить в Германии ракеты промежуточной дальности. С другой — призывают Москву к деэскалации», — высказал предположение эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

Пока нет никакой публичной оферты. Но, по мнению Ижака, в случае начавшихся переговоров пакет потенциальной сделки может включать требования Вашингтона о выводе группировки российских войск из Беларуси, прекращении использования терроризма в качестве асимметричного средства борьбы с Западом, прекращении гибридной войны с США, НАТО и ЕС. Конечно же, если начнется обсуждение, то и российско-украинская война станет неизбежной частью переговорного трека.

Но пока Путин публично угрожает «зеркальными мерами» и запугивает перспективой размещения у границ с ЕС и НАТО ракет средней и меньшей дальности. К этим угрозам эксперты относятся скептически. «Москва не может ответить Вашингтону симметрично развертыванием аналогичных ракет у границ Европы. Есть только асимметричные инструменты — подкуп пророссийских политиков, средства гибридной войны, убийства политиков», — утверждает Алексей Ижак.

«Все то, что могли сделать россияне, они уже сделали разместив ракеты в Калининградской области. Что еще страшного может предложить Путин? Сейчас вся экономика РФ работает на войну с Украиной. Но производимое количество ракет неспособно удовлетворить потребности российских военных. Тем более, если ракеты понадобятся не только для обстрела украинских городов, но и для установки на границе со странами ЕС и НАТО», — полагает Полина Синовец.

Планы Вашингтона и Берлина разместить в Германии американские ракеты промежуточного действия несут для Украины определенные возможности. В частности, в украинских интересах, если в ходе будущих переговоров Запад добьется от России вывода группировки российских войск и военной инфраструктуры из Беларуси. Проблема в том, что Путин, в отличие от Горбачева, пока не склонен к компромиссам и намерен вести переговоры только на своих условиях.

За ситуацией в Европе внимательно наблюдают не только в Киеве, но и в Пекине.

Китай не заинтересован в гонке вооружений, поскольку это ударит и по нему, приведя к увеличению расходов при непростой ситуации в экономике. Но, по мнению Алексея Ижака, в Пекине думают, что развертывание американских ракет в Германии на данный момент в его интересах, поскольку отвлекает ресурсы США с Азиатско-Тихоокеанского региона. Ведь изначально Вашингтон планировал разместить ракетные системы в Японии, на островном поясе вокруг Китая и т.д. Но, как отмечает Ижак, «у США достаточно ресурсов не только для Европы, но и для Азии».

История с развертыванием американских ракет в Германии еще далека от своего завершения. Однако для Киева эта ситуация показательна уже тем, что Вашингтон и Берлин не боятся идти на эскалацию конфликта с Москвой, когда дело касается их собственных интересов и безопасности.

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