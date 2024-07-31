Племянник Трампа рассказал, что будет голосовать за Харрис 5 31.07.2024, 10:55

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Фред Трамп

Фото: ABC News

И готов агитировать за возможного кандидата от демократов.

Племянник экс-президента США Дональда Трампа Фред заявил, что его дядя «атомно сумасшедший».

«В каждой семье есть свой сумасшедший дядя. Мой - атомно сумасшедший... Он делает вещи, от которых я вздрагиваю и говорю: неужели это тот самый парень, которого я знал? Что заставило его измениться? Но при всем этом, у меня с ним всегда были хорошие отношения», - сказал Фред Трамп в интервью ABC News.

По его словам, на выборах он планирует голосовать за вице-президента Камалу Харрис, потому что ее политика ему близка.

«Без сомнения, политика Камалы Харрис - это то, что я поддерживаю. Поэтому я буду голосовать за Камалу Харрис», - подчеркнул племянник Трампа.

Более того, он готов без колебаний агитировать голосовать за нее, если его попросят. В то же время Фред все же посетит инаугурацию, если его дядя победит и пригласит его.

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