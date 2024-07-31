Пять признаков того, что ваша кошка очень умна 7 31.07.2024, 13:38

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Проверьте своего питомца.

Любителей кошек не нужно убеждать в том, что их питомцы — исключительно умные животные. Однако все пушистики сильно отличаются друг от друга — некоторые из них необычайно интеллектуальны и удивляют своей сообразительностью даже своих хозяев. Проверьте, входит ли ваша мурлыка в эту элитную группу, предлагает «Телеграф».

Любит играть в прятки

Если ваш кот обожает играть в прятки и никогда не откажется от такого развлечения, то его можно с уверенностью назвать умным.

Как это проверить? Приготовьте шарики из шуршащей блестящей бумаги и спрячьте их в разных местах по всему дому. Если кошка, наблюдая за вашим поведением, через некоторое время примет вызов и начнет искать шарики, это признак того, что она умна и любит приключения.

Если к тому же он найдет все спрятанные шарики, вы можете гордиться — у вас дома живет настоящий умный кот!

Ничего не боится

Кошки, как правило, смелые, независимые животные, которые ничего не боятся. Однако, как и в каждой группе, есть исключения — замкнутые, застенчивые или даже трусливые особи. На это, несомненно, влияет индивидуальность, в которую трудно вмешаться — все кошки разные, и все кошки прекрасны!

Однако общепринятым является мнение, что смелые, открытые и стремящиеся к вызовам кошки отличаются более высоким интеллектом. Если ваш питомец храбрый и ничего не боится, это признак того, что у вас дома живет настоящий умник.

Стремится поговорить с вами

Хотя долгое время считалось, что кошки — одиночки, всегда и везде идущие своей дорогой, ученые давно доказали (а домашние мурлыки подтвердили), что кошки любят общество людей и жаждут общения со своим хозяином. Исследования показали, что владельцы, которые много и охотно общаются со своими питомцами, могут рассчитывать на взаимность!

Хотя у кошек есть свой язык и они общаются с людьми в основном с помощью языка тела, некоторые особи охотно и часто вступают в диалог с человеком. Кошка, которая пытается установить такой контакт и охотно отвечает своему хозяину, издавая специфические звуки, — это, безусловно, очень умный питомец.

Проявляет актерский талант

Кошки в большинстве своем — очень умные комбинаторы, способные на многое ради достижения своей цели. Они также умеют играть на эмоциях своего питомца — наверняка бывали случаи, когда ваш кот демонстрировал полное отсутствие интереса или обижался на вас.

Хмурый, грустный, недокормленный кот — довольно распространенное явление. Однако далеко не каждый владелец знает, что это всего лишь поза, которая очень часто имеет мало общего с настоящими эмоциями мурлыки.

Если ваша кошка — прирожденный актер, способный сыграть любую роль и получить от нее желаемое (а это в основном лакомства), значит, вы можете похвастаться по-настоящему умным пушистиком.

Учится на своих ошибках

Кошки — домашние животные, которые всю жизнь рискуют. Мурлыки любят адреналин и вызовы — они с удовольствием забираются на самую высокую мебель в доме, прячутся в мисках и даже узких колбах, просовывают свои гибкие тела туда, куда не следует, и даже позволяют себе сбежать из дома.

Однако иногда эти приключения заканчиваются для них плачевно — многие кошки застревали в слишком тесном предмете, застревали в окне или сталкивались с большими проблемами при попытке попасть домой (уличные кошки подвержены многим опасностям и сами представляют огромную угрозу для диких животных и птиц и всей экосистемы).

Если с вашей кошкой случилось такое неприятное или даже опасное приключение, велика вероятность, что оно больше не повторится.

По мнению ученых, кошки учатся на своих ошибках и извлекают из них уроки. Если ваш мурлыка однажды застрял в окне и с тех пор держится от него подальше, это говорит о том, что он действительно умен и не повторяет глупых ошибок!

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