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В Минске вдруг объявили призыв военнообязанных

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  • 31.07.2024, 15:54
  • 4,530
В Минске вдруг объявили призыв военнообязанных

Уже 1 августа людям необходимо явиться в военкоматы.

В Минске из запаса вызывают военнообязанных. С 1 по 23 августа состоится проведение «учебных сборов», однако есть условие, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Мероприятие пройдет под руководством «главы» администрации Московского района Минска, а участие в нем примут военнообязанные территориальных войск этой части столицы.

Заявляется, что цель сборов – повысить уровень должностных лиц в формировании частей территориальной обороны, а также отточить навыки военнообязанных.

Уведомления о явке в военкоматы военнообязанные будут получать также по СМС.

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