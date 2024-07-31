В Минске вдруг объявили призыв военнообязанных

В Минске вдруг объявили призыв военнообязанных2
- 31.07.2024, 15:54
- 4,530
Уже 1 августа людям необходимо явиться в военкоматы.
В Минске из запаса вызывают военнообязанных. С 1 по 23 августа состоится проведение «учебных сборов», однако есть условие, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Мероприятие пройдет под руководством «главы» администрации Московского района Минска, а участие в нем примут военнообязанные территориальных войск этой части столицы.
Заявляется, что цель сборов – повысить уровень должностных лиц в формировании частей территориальной обороны, а также отточить навыки военнообязанных.
Уведомления о явке в военкоматы военнообязанные будут получать также по СМС.