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Иранская военная делегация приехала в Беларусь

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  • 31.07.2024, 16:04
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Иранская военная делегация приехала в Беларусь

Обсуждается в том числе развитие сотрудничества в сфере инженерного обеспечения.

В Беларуси с визитом находится делегация Министерства обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана во главе с начальником главного управления строительных проектов аппарата замминистра обороны Ирана по инженерно-техническим вопросам Джавадом Газанфарния.

С делегацией встретился и.о. начальника инженерных войск ВС – начальника управления инженерных войск Генштаба Павел Михайлов.

На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества в сфере инженерного обеспечения, сообщает пресс-служба Минобороны.

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