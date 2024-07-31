Иранская военная делегация приехала в Беларусь 1 31.07.2024, 16:04

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Обсуждается в том числе развитие сотрудничества в сфере инженерного обеспечения.

В Беларуси с визитом находится делегация Министерства обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана во главе с начальником главного управления строительных проектов аппарата замминистра обороны Ирана по инженерно-техническим вопросам Джавадом Газанфарния.

С делегацией встретился и.о. начальника инженерных войск ВС – начальника управления инженерных войск Генштаба Павел Михайлов.

На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества в сфере инженерного обеспечения, сообщает пресс-служба Минобороны.

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