Над мечетью в иранском Куме подняли «красный флаг мести» 31.07.2024, 17:34

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иллюстративное фото

В Иране призвали мстить за главаря ХАМАС.

Над мечетью Джамкаран в иранском городе Кум, священном для шиитов, подняли красный флаг с надписью «О, мстители Хусейна». Об этом сообщает израильский сайт «Детали» со ссылкой на иранские СМИ

Флаг означает призыв к мести за ликвидацию главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хании.

Хания был убит ночью с 30 на 31 июля в Тегеране, ударом. Его ликвидацию зарубежные СМИ приписывают Израилю. Израиль официально не комментирует это событие. По предварительным данным, ракету, вероятно, выпустили с территории Ирана.

Перед этим «красный флаг мести» поднимали над куполом мечети в январе 2020 года – после того, как американцы ликвидировали генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде. В ответ на его уничтожение Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе в Ираке, никто из военных США не погиб.

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