СМИ: Российские шпионы станут частью обмена пленными между РФ, США, Германией и Беларусью 31.07.2024, 19:19

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Иллюстративное фото

Обмен может состояться в ближайшие часы.

Двое российских нелегалов в Словении, задержанные в конце 2022 года, признали себя виновными в шпионаже на Россию. На основании признания вины окружной суд в Любляне в среду, 31 июля, приговорил подсудимых, представившихся Людвигом Гишем и Марией Розой Майер Муньос, к 1 году и 7 месяцам лишения свободы.

При этом осужденные уже отбыли назначенный им срок наказания в предварительном заключении. Суд также постановил выдворить их из страны.

В сообщении суда говорится, что у них конфискованы «предметы, использованные и предназначенные для совершения преступления», а также денежные средства.

По данным телеканала N1, российские шпионы станут частью масштабного обмена пленными, который, как ожидается, состоится в ближайшие часы между Россией, США, Германией, Беларусью и некоторыми другими странами.

Ekskluzivno: trenutek, ko sta ruska vohuna zapustila sodišče v Ljubljani

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⬇️ Posnetek na povezavi ⬇️ — N1 Slovenija (@n1slovenija) July 31, 2024

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