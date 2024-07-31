СМИ: Российские шпионы станут частью обмена пленными между РФ, США, Германией и Беларусью
- 31.07.2024, 19:19
- 1,208
Обмен может состояться в ближайшие часы.
Двое российских нелегалов в Словении, задержанные в конце 2022 года, признали себя виновными в шпионаже на Россию. На основании признания вины окружной суд в Любляне в среду, 31 июля, приговорил подсудимых, представившихся Людвигом Гишем и Марией Розой Майер Муньос, к 1 году и 7 месяцам лишения свободы.
При этом осужденные уже отбыли назначенный им срок наказания в предварительном заключении. Суд также постановил выдворить их из страны.
В сообщении суда говорится, что у них конфискованы «предметы, использованные и предназначенные для совершения преступления», а также денежные средства.
По данным телеканала N1, российские шпионы станут частью масштабного обмена пленными, который, как ожидается, состоится в ближайшие часы между Россией, США, Германией, Беларусью и некоторыми другими странами.
Ekskluzivno: trenutek, ko sta ruska vohuna zapustila sodišče v Ljubljani— N1 Slovenija (@n1slovenija) July 31, 2024
🔗 https://t.co/lnm8v0lbT3
⬇️ Posnetek na povezavi ⬇️