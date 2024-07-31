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СМИ: Российские шпионы станут частью обмена пленными между РФ, США, Германией и Беларусью

  • 31.07.2024, 19:19
  • 1,208
СМИ: Российские шпионы станут частью обмена пленными между РФ, США, Германией и Беларусью
Иллюстративное фото

Обмен может состояться в ближайшие часы.

Двое российских нелегалов в Словении, задержанные в конце 2022 года, признали себя виновными в шпионаже на Россию. На основании признания вины окружной суд в Любляне в среду, 31 июля, приговорил подсудимых, представившихся Людвигом Гишем и Марией Розой Майер Муньос, к 1 году и 7 месяцам лишения свободы.

При этом осужденные уже отбыли назначенный им срок наказания в предварительном заключении. Суд также постановил выдворить их из страны.

В сообщении суда говорится, что у них конфискованы «предметы, использованные и предназначенные для совершения преступления», а также денежные средства.

По данным телеканала N1, российские шпионы станут частью масштабного обмена пленными, который, как ожидается, состоится в ближайшие часы между Россией, США, Германией, Беларусью и некоторыми другими странами.

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