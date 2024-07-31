В Мозыре нашли общежитие для аистов 31.07.2024, 19:46

Редкий случай.

Журналисты Onlíner недавно ездили в командировку в Мозырь и на одной из городских улиц увидели необычную картину: в большом гнезде на подпиленном дереве стояли пять аистов, еще один приземлился на близлежащий фонарь. Летом мы привыкли видеть в гнездах аистов по три-четыре птицы, а тут сразу шесть. Журналисты показали фотографии орнитологу, руководителю образовательного проекта kryly.by Семену Левому и спросили, не тянет ли такое потомство на рекорд.

По словам эксперта, в этом гнезде находятся пять аистят. Тот, что стоит на фонаре, — взрослая особь. Молодых птиц выдают темно-бурые клювы.

— Обычно в гнезде аистов можно увидеть по два-три птенца, пять — редко, шесть — исключительное явление. В этом году проходит международный учет белого аиста, — сообщил Семен. — Самая высокая плотность проживания аистов в Беларуси — в районе заказника «Средняя Припять». Местные деревни ежегодно посещают сотрудники Академии наук. В этом году 6 птенцов еще не встречали, в прошлом году такие случаи были. Я участвовал в учете аистов в Кобринском районе: зафиксировал 600 пар, и лишь у трех мы увидели пять птенцов.

При этом известно, что в 1990-х в Украине зафиксировали еще более внушительное потомство. Ученые насчитали в одном из гнезд семь слетков.

— Зависит ли такая плодовитость от региона гнездования? Может, на юге потомства у аистов солиднее, чем на севере? — уточняю у собеседника.

— Она зависит от наличия корма в конкретном месте. А на Припяти — от того, насколько весной будет заводнена пойма реки. Чем больше воды, тем дольше она будет стоять. Соответственно, будет больше мест, где смогут кормиться птицы.

Аисты — очень заботливые родители: и воду птенцам приносят, и укрывают от солнца. Но если не хватает корма, они нередко выбрасывают одного или двух птенцов из гнезда. Оставляют лишь тех, кого могут прокормить.

Как делают свой выбор, понять сложно. Как правило, если такие птенцы еще слабые, они фактически обречены на смерть. Если, конечно, их не спасет человек. Известны случаи, когда люди возвращали аистят обратно, но взрослые их вновь выбрасывали.

— Мы столкнулись с тем, что найти гнезда аиста за пределами населенных пунктов с каждым годом становится все сложнее и сложнее, — отметил Семен. — В свое время таких гнезд в пойме Припяти было относительно много, однако теперь их количество сокращается. Это в том числе связано с переходом на гнездование на столбах электропередач. Чтобы птица не погибла и не было короткого замыкания, на столбах для безопасности устанавливают специальные опоры.

В 1960-х не было найдено ни одного гнезда на столбах и водонапорных башнях. Все были на крышах и деревьях. А сейчас более 80% птиц гнездятся на столбах, башнях, трубах. А в этом году я даже увидел гнездо на колодце-журавле.

Журналисты также попросили прокомментировать фотографии в Научно-практическом центре НАН Беларуси по биоресурсам. Нам ответил научный сотрудник лаборатории орнитологии Иван Богданович. Он тоже подтвердил, что на снимках 5 птенцов и одна взрослая особь:

— Это относительно редкий случай, но сенсацией его не назовешь. Такое количество птенцов наблюдается приблизительно в каждом десятом гнезде в регионе Припятского Полесья.

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