«Товар под полным запретом на вывоз, даже если без VAT»12
- 4.07.2024, 13:04
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Польша ввела серьезные изменения для белорусов, пересекающих границу.
В приграничных чатах белорусы сообщают, что с 4 июля выезд из Польши возможен только без товаров:
«С 4 июля бестоварный выезд из Польши. Таможня в Тересполе больше не подтверждает tax-free. На зеленом канале у машин проверяют вывоз товара (техника, запчасти). Даже без оформления tax-free не пропускают. Можно везти: продукты питания, лекарства с аптеки, кофе, порошок».
Сайт Charter97.org посмотрели, что рассказывают участники чатов, которые стоят прямо сейчас на границе:
«По зеленому коридору параллельно мне люди проезжали с товаром (машины). Приезжаешь на «ватный», таможня проверяет, что везешь, и возвращает назад в Польшу. Уже минут 15-20 по «зеленом» никто не едет. Сложно сказать, будут ли дальше с товаром пропускать по «зеленому».
«Я на разворот. Таможня говорит, что ничего нельзя. С их слов, таможня должна отбить VAT, отправить на контроль и вызвать полицию. И типа они делают доброе дело, что просто возвращают — без полиции и штрафа».
«Товар под полным запретом на вывоз, даже если без VAT».
«Проверяют каждую машину сейчас»
«Новая смена на границе сказала: 14-й пакет санкций, бестоварный выезд. Обратно в Польшу разворачивают всех. Там список на 200+ листов, лишь пару наименований проходных».