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«Товар под полным запретом на вывоз, даже если без VAT»

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  • 4.07.2024, 13:04
  • 8,554
«Товар под полным запретом на вывоз, даже если без VAT»

Польша ввела серьезные изменения для белорусов, пересекающих границу.

В приграничных чатах белорусы сообщают, что с 4 июля выезд из Польши возможен только без товаров:

«С 4 июля бестоварный выезд из Польши. Таможня в Тересполе больше не подтверждает tax-free. На зеленом канале у машин проверяют вывоз товара (техника, запчасти). Даже без оформления tax-free не пропускают. Можно везти: продукты питания, лекарства с аптеки, кофе, порошок».

Сайт Charter97.org посмотрели, что рассказывают участники чатов, которые стоят прямо сейчас на границе:

«По зеленому коридору параллельно мне люди проезжали с товаром (машины). Приезжаешь на «ватный», таможня проверяет, что везешь, и возвращает назад в Польшу. Уже минут 15-20 по «зеленом» никто не едет. Сложно сказать, будут ли дальше с товаром пропускать по «зеленому».

«Я на разворот. Таможня говорит, что ничего нельзя. С их слов, таможня должна отбить VAT, отправить на контроль и вызвать полицию. И типа они делают доброе дело, что просто возвращают — без полиции и штрафа».

«Товар под полным запретом на вывоз, даже если без VAT».

«Проверяют каждую машину сейчас»

«Новая смена на границе сказала: 14-й пакет санкций, бестоварный выезд. Обратно в Польшу разворачивают всех. Там список на 200+ листов, лишь пару наименований проходных».

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