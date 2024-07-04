Полину Шарендо-Панасюк снова этапировали

Полину Шарендо-Панасюк снова этапировали2
- 4.07.2024, 20:54
Против политзаключенной в третий раз возбуждено дело.
В отношении политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк в третий раз возбуждено дело по статье 411 (злостное неповиновение администрации колонии) УК РБ, следователь отправил ее на экспертизу в Республиканский центр психического здоровья «Новинки» уже в третий раз, передает «Радыё Рацыя».
– Этап зацягваецца на некалькі тыдняў, а пры такой спёцы гэта проста здзек. Калі чалавека вязуць 2-3 тыдні і пра яго няма ні якай інфармацыі, то вельмі цяжка вытрымаць. У мінулы раз этапы былі мінімальны – 9 сутак, максімальны быў 18 дзён. 18 дзён можа зацягнуцца этап, гэта вельмі цяжка вытрымаць псіхалагічна. А пры спёцы, якая зараз стаіць – проста катаванне.
— Этап затягивается на несколько недель, и в такую жару это просто издевательство. Если человека везут 2-3 недели и о нем нет никакой информации, выдержать очень тяжело. В прошлый раз минимальные этапы были – 9 суток, максимальный был 18 дней. 18 дней могут быть долгим этапом, выдержать психологически очень сложно. А с той жарой, которая сейчас стоит — просто пытка.
По словам Андрея Шарендо, Полину изначально приговорили к 2 годам лишения свободы. За время отбывания наказания срок продлевали дважды, в общей сложности еще на два года по статье 411.