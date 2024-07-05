Как ограничение на вывоз товаров отразилось на очередях на белорусско-польской границе 1 5.07.2024, 11:03

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Ситуация отличается по разные стороны границы.

Наутро после того, как Польша запретила вывозить некоторые товары в Беларусь, на нашей стороне границы исчезли очереди из легковушек. А вот на польском боку авто по-прежнему простаивают в длинных «колейках». Как пишет zerkalo.io, об этом свидетельствуют данные мониторингов, которые ведут белорусский Госпогранкомитет и польская Налоговая администрация.

По состоянию на утро 5 июля очереди из легковушек на выезд из Беларуси отсутствовали. Такого не было давно. Например, сутки назад в это же время в пункте пропуска «Брест» (с польской стороны — «Тересполь») стояли 150 легковушек, 3 июля — 230, 2 июля — 200, 1 июля — 190, 30 июня — 70, 29 июня — 95.

С начала года на белорусско-польской границе очереди из легковушек не было лишь семь дней в январе (1, 17, 18, 19, 20, 21, 28), три дня в марте (9, 30, 31), по два дня в апреле (29, 30) и мае (1, 2). Антирекорд по длине «колейки» был установлен 8 апреля, когда в пункте пропуска «Брест» стояли 500 авто.

А вот с польской стороны границы очереди не исчезли. По данным мониторинга Налоговой администрации Польши на 7.00 5 июля, в пункте пропуска «Тересполь» среднее время пересечения границы для легковушек составляло 10 часов.

Отметим, что очереди из автобусов на выезд из Беларуси сохраняются. По состоянию на 8.00 5 июля, в пункте пропуска «Брест» стояли 40 автобусов.

29 июня Европейский союз ввел против режима Лукашенко санкции, аналогичные тем, что были наложены на Россию. В списке товаров, запрещенных к экспорту из ЕС в Беларусь, оказались сотни позиций, в том числе разнообразные комплектующие, оборудование, женская одежда, предметы личной гигиены и даже обувь. К четвергу, 4 июля, белорусы, возвращающиеся из Польши с различными товарами, столкнулись с трудностями на границе. Согласно сообщениям в чатах, многих не пропускали, запрещая вывозить из Польши технику и другие товары.

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