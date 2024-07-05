Глава МВД Польши прокомментировал усиление контроля на терминале в Малашевиче 5.07.2024, 11:25

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Томаш Семоняк

Это был сигнал режиму Лукашенко.

В начале июля Польша 33 часа блокировала железнодорожное сообщение на терминале таможенного оформления в Малашевичах на границе с Беларусью. Официально таможенные службы сообщили, что проводились рутинные контрольные мероприятия для защиты таможенной территории ЕС от поступления опасных товаров или веществ.

Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк прокомментировал информацию об ужесточении контроля на терминале в Малашевиче. Он связал это с миграционным кризисом и отсутствием сотрудничества с белорусской стороны в деле о смерти польского солдата Матеуша Ситека на границе.

«Применяем процедуры, процедуры в интересах нашего государства, также показывая позицию в разных вопросах», — сказал он в эфире программы «Сигналы дня» польского радио.

Министр подчеркнул, что выполнение предписаний не может быть связано с какими-то обвинениями. Вместе с тем он отметил, что Беларусь должна делать выводы.

«Беларусь, которая должна быть заинтересована в улучшении отношений с Польшей, должна делать выводы из разных ситуаций. Действительно, то, что Анджей Почобут находится в заключении, то, что Беларусь не хочет нам выдать убийцу польского солдата — это вещи вне дискуссии об отношениях между двумя странами.

Это просто должно быть сделано. Как могут власти Беларусь как-то относиться к отношениям с Польшей, когда по сути защищают убийцу польского солдата. Это вещи, которые показывают, что мы тоже должны искать различные средства реагирования. Тут мы говорим о соблюдении предписаний, и наши службы, в этом случае налоговые, таможенные службы просто выполняют предписания», — продолжил министр.

Семоняк также заверил, что польские службы не успокоятся, пока не найдут убийцу Матеуша Ситека. Он отказался сообщать новые подробности расследования.

«Мы не успокоимся, пока не найдём и не осудим убийцу, напавшего на нашего солдата на границе. Почти 10 лет мы преследуем всех участников нападения на польских солдат 21 декабря 2011 года, когда в Афганистане были убиты 5 польских солдат, поэтому здесь — будут сменяться правительства — это всегда будет приоритетом. Не понимаю повода, почему Беларусь не сотрудничает в этой ситуации. Говорим о ситуации абсолютно ясной. Не говорим о политическом беженце. Говорим просто об убийце, который атаковал ножом нашего солдата, который ничего ему не делал, только закрывал щитом дыру в стене. Почему Беларусь хранит таких людей и берет это на свой счет, не сотрудничает с Польшей?» — сказал он.

Министр добавил, что польская сторона ищет разные способы оказать влияние на официальный Минск.

«Делаем все, в том числе разговаривая с другими государствами, которые могут влиять на действия Беларуси, чтобы дошло до осознания Лукашенко, что с Польши хватит, хватит этого, и больше мы не позволим таких действий. Не имеем никаких сомнений, что Беларусь регулирует движение, если речь идет о границе. Лукашенко одним решением мог бы это прекратить, закрыть, вместо этого позволяет, его службы активно участвуют в этом процессе. Мы тоже будем искать разные способы реагирования», — сказал Семоняк.

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