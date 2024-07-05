Кир Стармер: что из себя представляет новый премьер-министр Великобритании 5.07.2024, 12:55

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Под его руководством Лейбористская партия одержала убедительную победу на выборах.

Новым премьер-министром Великобритании станет лидер лейбористов Кир Стармер. Под его руководством Лейбористская партия одержала убедительную победу на всеобщих выборах, пишет ВВС.

Четыре года назад сэр Кир сменил на посту лидера лейбористов левого политика Джереми Корбина. С этого момента в его главную задачу входила необходимость вернуть партию на центристские позиции, сделав ее таким образом более избираемой.

Лейбористы находились в оппозиции 14 лет.

Карьера до прихода в политику

Кир Стармер стал депутатом в палате общин гораздо позднее, нежели большинство его коллег: ему было больше 50 лет, а за его плечами осталась блестящая карьера юриста.

Политика, однако, его интересовала всегда, и в юности он придерживался радикальных левых идей.

Стармер родился в 1962 году в Лондоне, а потом семья переехала в графство Сарри. Сэр Кир часто говорит о том, что у него – рабочие корни.

Он был одним из четырех детей в рабочей семье: его отец был слесарем-инструментальщиком на заводе, а мать – медсестрой.

Все члены семьи нового британского премьера были убежденными сторонниками Лейбористской партии. Собственно, его и назвали Киром в честь ее основателя и первого лидера, шотландского шахтера Кира Харди.

Жизнь семьи, однако, была неспокойной. Кир Стармер рассказывал, что его отец был холодным и отстраненным человеком. Его мать большую часть жизни страдала от аутоиммунного заболевания, так называемой, болезни Стилла. В конце концов она оказалась прикованной к инвалидному креслу и не могла даже говорить. Кроме того, ей ампутировали ногу.

Кир Стармер вступил в местное молодежное отделение Лейбористской партии в возрасте 16 лет. Некоторое время он редактировал радикальный левый журнал «Социалистические альтернативы».

Кир Стармер в университете

Сэр Кир - студент

Кир Стармер стал первым человеком в своей семье, поступившим в университет. Он изучал право в Лидсе и в Оксфорде, а затем работал адвокатом, специализирующимся на правах человека.

В это время он работал над отменой смертной казни в странах Карибского бассейна и Африки.

В известном деле 1990-х годов он представлял интересы двух экоактивистов, против которых гигантская сеть ресторанов McDonalds подала в суд за клевету.

В 2008 году Кир Стармер был назначен директором Королевской прокурорской службы , то есть он был самым старшим прокурором в Англии и Уэльсе. На этом посту он пребывал вплоть до 2013 года и был удостоен рыцарского звания в 2014 году, и став таким образом сэром.

Принц Уэльский, ныне - король Карл III посвящает Кира Стармера в рыцари в 2014 году

Как сэр Кир стал лидером лейбористов

Кир Стармер был избран в палату общин в 2015 году от избирательного округа Холборн и Сент-Пэнкрас в Лондоне.

В ту пору Лейбористская партия находилась в оппозиции под руководством крайне левого политика Джереми Корбина. Он назначил Стармера теневым министром внутренних дел. В его задачу входило внимательно отслеживать действия правительства в таких вопросах, как, например, иммиграция.

После того как народ Британии проголосовала за выход из ЕС, сэр Кир был назначен теневым секретарем по брекситу.

Кир Стармер стал лидером лейбористов после крайне левого политика Джереми Корбина

Шанс стать лидером Лейбористской партии представился Киру Стармеру в 2019 году после прошлых всеобщих выборов. Они для партии оказались совершенно катастрофическими, завершившись худшим поражением с 1935 года.

После этого провала Джереми Корбину не оставалось ничего другого, как уйти в отставку.

Сэру Киру удалось пробиться в лидеры, выступая с левых позиций, обещая членам партии национализировать компании, поставляющие электроэнергию и воду, а также ратуя за бесплатное обучение для студентов университетов.

Лидерство Джереми Корбина привело к тому, что члены партии разделились на тех, кто придерживался радикальных левых идей, и на тех, кто выступал с гораздо более умеренных позиций.

Кир Стармер заявил, что хочет объединить партию, но при этом намерен сохранить и «радикализм» Корбина. Тогда он также предостерег от «чрезмерного поворота к центру».

Однако, став лидером, сэр Кир отстранил Джереми Корбина от парламентской Лейбористской партии из-за скандала по поводу антисемитизма, который разгорелся, когда Стармер уже был ее лидером.

Многие представители левого крыла лейбористов говорят, что Кир Стармер проводит внутри партии долгосрочную политику, которая гарантировала бы, что в качестве кандидатов в парламент будут выдвинуты только те, кто придерживается умеренных взглядов.

Политические взгляды сэра Кира по поводу

Несмотря на то, что он говорил в ходе своей предвыборной кампании на пост партийного лидера, Кир Стармер сдвинул партию в сторону центра, чтобы сделать ее более избираемой.

Он отказался от многих дорогостоящих идей, сославшись на плохое состояние государственных финансов страны, сохранив при этом несколько радикальных схем.

Национализация

Кир Стармер отказался от своих предыдущих предложений национализировать энергетические и водные компании.

Однако он пообещал вернуть почти все пассажирские железнодорожные перевозки в государственную собственность в течение пяти лет, отдав их под управление новой компании под названием Great British Railways.

Образование

Кир Стармер отказался от своего предыдущего обещания отменить плату за обучение для студентов университетов, заявив, что правительство не сможет себе этого позволить.

В мае он сказал Би-би-си: «Мы, вероятно, откажемся от этого обязательства, потому что мы действительно оказались в сложной финансовой ситуации».

Однако он говорит, что лейбористы начнут взимать налог на добавленную стоимость с платы за обучение в частных школах страны.

Жена сэра Кира Виктория была рядом с ним на многих партийных конференциях

Лейбористская партия урезала свои финансовые обязательства по поводу затрат на проекты экологически чистой энергетики. В 2021 году она пообещала тратить на них 28 млрд фунтов стерлингов (35 млрд долларов США) в год.

Однако, она по-прежнему намерена выполнять обязательства по строительству морских ветряных электростанций и развитию заводов по производству аккумуляторов для электромобилей.

На это Консервативная партия заявила, что Кир Стармер пытается увернуться от своего ключевого политического обещания.

Недавно Кир Стармер пообещал инвестировать 8 млрд фунтов стерлингов (более 10 млрд долларов США) в «зеленую» энергетику через новую компанию GB Energy.

Он также пообещал практически полностью прекратить использование ископаемого топлива для выработки электроэнергии к 2030 году. Однако многие эксперты считают, что это невозможно.

Израиль и сектор Газа

После нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года Кир Стармер поддержал военную операцию Израиля в Газе и его право на самооборону.

Это разозлило многих пропалестински настроенных избирателей, и он столкнулся с настоящим восстанием со стороны десятков депутатов от Лейбористской партии, которые призвали к немедленному прекращению огня.

В феврале этого года он сам призвал к «длительному прекращению огня», заявив, что это «должно произойти прямо сейчас».

Опрос общественного мнения YouGov, проведенный в марте, показал, что 52% жителей страны недовольны его позицией по этому вопросу.

Кир Стармер также поддержал британские бомбардировки баз хуситов в Йемене в ответ на продолжающиеся нападения этой группировки на суда, которые, по ее мнению, как-то связаны с Израилем.

Европа

В 2019 году Кир Стармер настаивал на проведении второго референдума по поводу того, должна ли Британия выйти из ЕС.

Теперь он говорит, что о возврате к этому вопросу не может быть и речи, но пообещал, что обсудит новые соглашения о сотрудничестве с ЕС по таким вопросам, как стандарты продуктов питания, охрана окружающей среды и трудовое законодательство.

«Ненавижу проигрывать»

Кир Стармер является страстным футбольным болельщиком

Оппоненты часто высмеивают Кира Стармера, называя его скучным.

Он любит всячески подчеркивать свою приверженность к соблюдению всевозможных правил. Один из его коллег даже прозвал его «Мистер Правила».

Закон он нарушил только однажды. В молодые годы его поймала полиция за то, что он продавал мороженое, не имея разрешения на торговлю. Мороженое было конфисковано, но никаких неприятных последствий этот инцидент ему не принес.

Он не склонен распространяться о чертах своего характера в интервью, но однажды признался, что у него есть склонность к соперничеству.

В интервью газете Guardian он сказал: «Я ненавижу проигрывать. Некоторые люди говорят, что главное – это участие, но я к этому лагерю не отношусь».

В 2007 году Кир Стармер женился на Виктории Александр, которая работает в Национальной системе здравоохранения. У них двое детей.

В свободное время он любит играть в мини-футбол и болеет за футбольный клуб «Арсенал».

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