Газманова, Лепса и других фанатов Кремля жестко наказали 7 5.07.2024, 13:14

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На пропаганду отреагировали в США.

Из американского видеохостинга-гиганта YouTube исчезли каналы преданных Кремлю артистов – певцов Полины Гагариной и Ярослава Дронова, известного как Shaman, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Григория Лепса и актера Вячеслава Манучарова.

Там россияне делились своими клипами и видео, которые часто имели пропагандистский подтекст.

В соцсетях уже появилась реакция автора трека «Я русский» на решение компании. О блокировании страниц артистов рассказали росСМИ.

Напомним, что недавно на музыкальной платформе Spotify удалили страницы Гагариной и Дронова. Тогда же были взломаны аккаунты нескольких российских рэперов.

Такое решение платформ связывают с тем, что вышеупомянутые звезды российской сцены попали в санкционный список ЕС. Они не раз демонстрировали свою поддержку войны и политической элиты РФ.

Дронов прокомментировал решение YouTube так же, как и удаление своих песен из Spotify.

«Мой YouTube-канал заблокировали, потому что я – русский», – написал музыкант.

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