В аэропорту Казани буксир-толкач столкнулся с пассажирским самолетом 3 5.07.2024, 16:30

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На борту в этот момент находились более ста человек.

В России буксир-толкач повредил пассажирский самолёт «Аэрофлота» при транспортировке. Как сообщила Приволжская транспортная прокуратура, инцидент произошел в аэропорту Казани.

Авария случилась, когда буксир транспортировал со стоянки перед взлётом лайнер, который должен был вылететь из столицы Татарстана в турецкую Анталью. На борту в этот момент находились более ста человек.

Судя по видео, которое появилось в Сети, проблемы возникли со стопорным болтом. В результате самолет при торможении буксира по инерции врезался в него передней стойкой шасси и частью фюзеляжа.

Корпус авиалайнера был повреждён. Пассажиров вынужденно переправили обратно в стерильную зону аэропорта для ожидания вылета.

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