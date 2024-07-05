Спецпредставитель Путина назвал белорусское вино шмурдяком 7 5.07.2024, 16:50

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И возмутился его поставками в Россию.

Российские импортеры начали завозить в РФ продукцию, выпущенную Минским заводом виноградных вин. При этом наименования ряда продукций сходны с наименованиями западных вин. Это вызвало недовольство у некоторых российских производителей. В частности, глава винного дома «Абрау-Дюрсо», спецпредставитель Путина Борис Титов назвал вина белорусского производства «шмурдяком», пишет https://www.rbc.ru/wine/news/6687cc509a79471d5ca7dbffРБК.

Титов уверен, что поставки в Россию продукции Минского завода виноградных вин — это восстановление канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного балка (недорогого виноматериала, продающегося наливом производителям, у которых нет или не хватает своего виноматериала. — Прим. ред.).

«Грядущий ввоз в Россию продукции Минского завода виноградных вин не что иное, как восстановление канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного балка. Того самого виноматериала, который в обиходе получил прозвище шмурдяк», — считает он.

Титов подчеркнул, что российским производителям запрещено называть вином продукцию, изготовленную не из российских виноматериалов. При этом у белорусских винзаводов нет такого ограничения. Кроме того, на белорусских производителей, как отметил Титов, не распространяются импортные пошлины, которые действуют с 2023 года на вина из стран ЕС.

Он считает, что таким образом российские власти наносят вред производителям из России.

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