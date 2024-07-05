Альфред Кох: Лукашенко придется сдаться в украинский плен 3 5.07.2024, 17:45

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Альфред Кох

Диктатора ждет незавидная судьба.

Бывший вице-премьер России Альфред Кох в эфире YouTube-канала «Форум свободной России» прокомментировал заявление Лукашенко о том, что «тысячи белорусов звонят в военкоматы, чтобы им раздали оружие для защиты границ».

— Так дай оружие белорусам. Чего же ты не даешь? Они же будут защищать тебя, твою задницу старую. Александр Григорьевич, ты же понимаешь, что это будет означать, если ты белорусов вооружишь автоматами? Что ты потом с ними будешь делать? Первое, что ему нужно будет сделать, — это сдаться украинцам. Только тогда у него будет шанс выжить.

— А потом дать интервью Владимиру Золкину (украинский блогер, интервьюирующий российских пленных — прим.) и написать на обмен.

— А на кого его обменяют? Путин скажет, что он ему не нужен. Никогда в жизни, пускай в этих украинских зинданах и гниет.

— Незавидная судьба у Лукашенко.

— Незавидная. Он этой политикой «и вашим, и нашим», беганьем между струек, думаю, много крови и Путину попил. Никакой любви к нему нет ни у кого.

Хорошая идея, Александр Григорьевич. Раздай оружием белорусам. Они просят — ты раздай. Пусть защитят свою страну. Отличная идея. Думаю, что Лукашенко забоится даже провести мобилизацию, зная «любовь» белорусов к себе.

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