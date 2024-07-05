Три способа помочь «Хартии’97» 5.07.2024, 17:56

Мы нуждаемся в поддержке.

Несмотря на вынужденную эмиграцию, блокировку и ограниченные ресурсы, «Хартия’97» — самый популярный независимый сайт в Беларуси. Мы остаемся на передовой борьбы с лукашенковской и путинской пропагандой.

Однако сегодня критически сокращается поддержка белорусских медиа, а фондов, работающих с Беларусью, становится все меньше.

В Беларуси наш сайт мог бы найти рекламодателей, но свободного медиарынка в нашей стране не существует, а мы вынуждены работать из-за границы.

Именно поэтому мы нуждаемся в помощи наших читателей.

Как вы можете нас поддержать? Мы предлагаем три способа

Первый — PayPal. Вы можете выбрать удобную сумму и поддержать нас через эту платформу. PayPal предоставляет возможность перевести деньги с вашей карты или кошелька на этом сервисе.

Второй способ — Patreon. Вы можете оформить подписку на «Хартию’97», выбрав сумму, которой вы хотите нас поддержать.

Cистема предложит вам или создать аккаунт, придумав пароль, или авторизоваться через почту либо социальные сети. Затем вы делаете перевод.

Первый раз платеж списывается в день, когда вы оформляете подписку. Затем сумма, которую вы выбрали, будет списываться ежемесячно. Это абсолютно безопасный и анонимный способ поддержки.

Третий — перечислить деньги на наш счет.

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Ваша поддержка крайне важна для нас. Будем вместе, и Беларусь станет свободной!

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com