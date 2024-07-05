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Демократы попросила Байдена сняться с выборов

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  • 5.07.2024, 21:38
  • 1,934
Демократы попросила Байдена сняться с выборов
Джо Байден

Письмо подписали 168 человек.

Группа спонсоров Демократической партии США, общественных деятелей и руководителей предприятий направила письмо в Белый дом с призывом к Джо Байдену сняться с президентских выборов. Об этом сообщает The Washington Post.

«Мы уважительно призываем вас отказаться от участия в выборах на второй срок ради нашей демократии и будущего нашей страны», — говорится в письме, которое подписали 168 человек.

Письмо, в частности, подписали миллиардер Майкл Новограц, профессор Гарвардской школы права Лоуренс Лессиг, профессор Нью-Йоркского университета Скотт Гэллоуэй, генеральный директор Weyco Group Том Флоршайм и другие.

В своем обращении они обратили внимание на угрозы, связанные с возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом. «Риски для Америки огромны: глобальная и внутренняя нестабильность, отказ от наших союзников, клановый капитализм, политическое возмездие и дальнейшее ущемление прав женщин и других групп населения», — говорится в письме.

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