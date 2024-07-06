Байден заявил, что выйдет из предвыборной гонки только «по указанию Всевышнего»
- 6.07.2024, 9:44
Президент США не верит в опросы, указывающие на снижение рейтинга.
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что выйдет из предвыборной гонки только «по указанию Всевышнего».
Беспокойства сторонников и противников по поводу его возраста, когнитивных способностей и падения рейтинга он счел безосновательными.
Свое слабое выступление неделю назад в ходе дебатов с Дональдом Трампом, тоже претендующим на пост президента США, Байден объяснил простудой и утомлением.
Тогда президент США с трудом формулировал ответы, выглядел несобранным и забывчивым. Из-за этого многие, в том числе законодатели-демократы, призывают Байдена отказаться от борьбы за второй срок президентства.
Очередным призывом стало письмо лидеров бизнеса и гражданского общества, в котором они просят Байдена отказаться от переизбрания «ради демократии и будущего нации».
Авторы письма считают, что сейчас у Байдена больше шансов проиграть, чем выиграть, и напоминают об угрозах, которые может представлять Трамп для экономики и национальной безопасности.
Письмо подписали уже 168 продемократически настроенных активистов — и подписи продолжают поступать уже после доставки документа в Белый дом.
Во время интервью Байден также сказал, что не нуждается в когнитивном тестировании и что лучшим тестом является его ежедневная деятельность в качестве президента.
Он настаивает, что никто не обладает лучшими данными, чем он, «чтобы быть президентом или одержать победу в президентской гонке».
Байден добавил, что не верит результатам опросов, которые прогнозируют ему поражение на выборах, которые состоятся 5 ноября 2024 года.