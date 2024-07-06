Китайский военный самолет впервые приземлился в Барановичах

Китайский военный самолет впервые приземлился в Барановичах3
- 6.07.2024, 12:53
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Стало известно, с какой целью прибыл борт из КНР.
Военнослужащие армии Китая прилетели в Беларусь для проведения совместных антитеррористических учений, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что китайский самолет впервые приземлился на военный аэродром «Барановичи».
Как заявляется, совместная тренировка позволит обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений.
«Отметим, что первым успешным элементом этих учений для 61-й истребительной авиабазы можно считать освоение английского языка для понимания «китайского английского» в условиях стресса (посадка иностранного самолета) и дальнейшего взаимодействия на тренировках после стольких лет работы с россиянами", - говорится в сообщении.
Сообщается, что учения продлятся с 8 по 19 июля 2024 года.