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Китайский военный самолет впервые приземлился в Барановичах

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  • 6.07.2024, 12:53
  • 3,670
Китайский военный самолет впервые приземлился в Барановичах

Стало известно, с какой целью прибыл борт из КНР.

Военнослужащие армии Китая прилетели в Беларусь для проведения совместных антитеррористических учений, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что китайский самолет впервые приземлился на военный аэродром «Барановичи».

Как заявляется, совместная тренировка позволит обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений.

«Отметим, что первым успешным элементом этих учений для 61-й истребительной авиабазы можно считать освоение английского языка для понимания «китайского английского» в условиях стресса (посадка иностранного самолета) и дальнейшего взаимодействия на тренировках после стольких лет работы с россиянами", - говорится в сообщении.

Сообщается, что учения продлятся с 8 по 19 июля 2024 года.

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