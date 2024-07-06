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ВСУ мощно разнесли полигон и лагерь оккупантов в Мариупольском районе

  • 6.07.2024, 18:46
  • 1,896
ВСУ мощно разнесли полигон и лагерь оккупантов в Мариупольском районе

Атака была осуществлена дальнобойными ракетами.

Из Мариупольского района Донецкой области поступают плохие новости для оккупантов: украинским защитникам удалось накрыть сразу полигон и лагерь армии РФ, пишет dialog.ua.

6 июля, предположительно, в 13:30 ВСУ нанесли удар по полигону оккупантов в Мариупольском районе. Атака, вероятно, была осуществлена дальнобойными ракетами.

«Несколько машин скорой помощи уже пронеслись через Урзуф», - сообщил в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Позже чиновнику оккупированного города удалось установить точные координаты прилета: 46°51'52.7"N 36°59'04.3"E.

- Отвечает не только полигону, но и новому лагерю россиян. Теперь лагеря немного нет. Раненых/убитых везут в Бердянск и Мангуш, - подчеркнул Андрющенко.

Советник городского головы Мариуполя указал, что данные по прилету подтверждает карта пожаров. По его словам, пожар был зафиксирован через 10-20 минут после взрыва.

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