Удар дронов по нефтебазе в Краснодарском крае: спутник заснял последствия 6.07.2024, 22:15

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В результате атаки на нефтебазу поражены не менее трех емкостей с топливом.

Спутниковый снимок, датированный 6 июля, подтверждает пожар на нефтебазе в Краснодарском крае, которая в ночь на субботу была атакована украинскими ударными дронами.

На кадрах, публикуемых «Радио Свобода», видно, что повреждения получили не менее трех емкостей, в которых хранилось топливо.

Упомянутая нефтебаза расположена в станице Ленинградская, она принадлежит компании «Роснефть-Кубаньнефтепродукт».

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