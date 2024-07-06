Удар дронов по нефтебазе в Краснодарском крае: спутник заснял последствия
- 6.07.2024, 22:15
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В результате атаки на нефтебазу поражены не менее трех емкостей с топливом.
Спутниковый снимок, датированный 6 июля, подтверждает пожар на нефтебазе в Краснодарском крае, которая в ночь на субботу была атакована украинскими ударными дронами.
На кадрах, публикуемых «Радио Свобода», видно, что повреждения получили не менее трех емкостей, в которых хранилось топливо.
Упомянутая нефтебаза расположена в станице Ленинградская, она принадлежит компании «Роснефть-Кубаньнефтепродукт».