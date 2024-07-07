The Washington Post: В Беларуси исчезают политзаключенные 1 7.07.2024, 14:05

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Коллаж: Charter97.org

О Николае Статкевиче ничего не слышно с 10 февраля 2023 года.

Американская газета The Washington Post опубликовала редакционную статью о белорусских политзаключенных, которые находятся в режиме инкоммуникадо — то есть без связи с внешним миром. В частности, в ней говорится о Николае Статкевиче, Сергее Тихановском, Викторе Бабарико, Марии Колесниковой, Максиме Знаке, Игоре Лосике.

Авторы отмечают, что эта практика «выходит далеко за пределы Беларуси» и напоминают о Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, одобренной Генеральной Ассамблея ООН в 2010 году.

В статье говорится о том, что и Тихановский, и Бабарико исчезли более чем на год. Согласно аналитической записке, опубликованной Freedom House, семья и адвокаты Тихановского не получали от него известий с 9 марта 2023 года. От Бабарико нет вестей с 26 апреля 2023 года. Это разрушительно как для заключенных, не получающих ни слова, ни сообщения извне, так и для их семей, не знающих, живы ли их близкие.

По данным Freedom House, Колесникова находится под стражей без связи с внешним миром с 15 февраля 2023 года, то есть уже больше года. О ее адвокате и коллеге по оппозиции Максиме Знаке, который также был арестован, ничего не слышно с 8 февраля 2023 года.

Игорь Лосик до выборов вел популярный Telegram-канал. Он был арестован в июне 2020 года, обвинен в «разжигании ненависти» и «организации беспорядков» и приговорен к 15 годам лишения свободы. Последний контакт с ним был 20 февраля 2023 года. Николай Статкевич, оппозиционный политик, был арестован по пути на один из предвыборных митингов Тихановской и позже приговорен к 14 годам тюрьмы за «организацию беспорядков». О нем ничего не слышно с 10 февраля 2023 года.

Генеральная Ассамблея ООН одобрила Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 23 декабря 2010 года. Конвенция провозглашает: «Никто не должен подвергаться насильственному исчезновению» и «Никакие исключительные обстоятельства, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием насильственного исчезновения». К сожалению, 84 страны, включая Беларусь, Саудовскую Аравию и Соединенные Штаты, не приняли никаких мер по этому договору.

Мир может продолжать привлекать внимание к делам этих заключенных. Соединенные Штаты и другие страны должны регулярно требовать доказательств жизни исчезнувших. Диктатурам нельзя позволить захлопнуть двери тюрьмы, выбросить ключ и ничего не слышать об этом.

Напомним, что главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина потребовала от белорусских властей опровергнуть полученную от нескольких источников информацию о возможной смерти в тюрьме Николая Статкевича.

«Покажите Николая Статкевича, если он жив, его самому близкому и родному человеку — Марине Адамович. Разрешите им свидание или хотя бы видеозвонок!

В противном случае ваше молчание будет означать, что источники правы и на совести Лукашенко и его карателей смерть еще одного политзаключенного», — заявила Наталья Радина.

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