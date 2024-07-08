Российский чиновник странно объяснил родственнице оккупанта, за что он погиб 8.07.2024, 5:55

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Оказывается, россиянин воевал «за набережную в родном городе».

Мэр российского города Моршанска в Тамбовской области Алексей Банников вручил сестре погибшего на войне в Украине контрактника орден Мужества и очень странно объяснил ей, за что погиб ее брат. Видео этого момента опубликовал телеграм-канал Brief.

Как следует из слов чиновника, военный погиб в Украине, чтобы «город благоустраивался, а дети отдыхали в лагерях».

«Чтобы наши дети отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш благоустраивался, чтоб были спортивные площадки, чтоб мост наш наконец-то отремонтировали, чтоб набережная у нас была — вот за все за это погиб ваш брат», — сказал Банников.

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