Российский чиновник странно объяснил родственнице оккупанта, за что он погиб
- 8.07.2024, 5:55
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Оказывается, россиянин воевал «за набережную в родном городе».
Мэр российского города Моршанска в Тамбовской области Алексей Банников вручил сестре погибшего на войне в Украине контрактника орден Мужества и очень странно объяснил ей, за что погиб ее брат. Видео этого момента опубликовал телеграм-канал Brief.
Как следует из слов чиновника, военный погиб в Украине, чтобы «город благоустраивался, а дети отдыхали в лагерях».
«Чтобы наши дети отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш благоустраивался, чтоб были спортивные площадки, чтоб мост наш наконец-то отремонтировали, чтоб набережная у нас была — вот за все за это погиб ваш брат», — сказал Банников.