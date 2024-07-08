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Ле Пен прокомментировала результаты выборов во Франции

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  • 8.07.2024, 11:26
  • 5,508
Ле Пен прокомментировала результаты выборов во Франции
Марин Ле Пен

Ее партия лишь третья.

Неформальный лидер правого «Национального объединения» Марин Ле Пен, комментируя результаты парламентских выборов во Франции, заявила, что ее победа «просто отложена».

Об этом сообщает France24.

«Наша победа просто отложена», — сказала она.

По ее словам, «приток поднимается», но он «поднялся недостаточно высоко в этот раз».

«Я слишком опытна, чтобы обманываться результатом, при котором мы удвоили представительство в парламенте», — сказала она.

Во втором туре парламентских выборов во Франции победил левый «Новый народный фронт», набрав более 8 млн голосов. На втором месте — президентская коалиция Эмманюэля Макрона «Вместе!», на третьем месте — ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

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