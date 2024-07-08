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ВСУ ликвидировали большую группу важных офицеров РФ

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  • 8.07.2024, 17:24
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ВСУ ликвидировали большую группу важных офицеров РФ

Россия потеряла кучу армейских «шишек».

Потери РФ на 8 июля 2024 года возросли, - страна-агрессор потеряла кучу армейских «шишек», в том числе начальника отделения боевого управления, заместителя командира радиотехнической батареи 12 зенитного ракетного полка, старшего лейтенанта Дмитрия Пугачева.

Уничтожены также два предателя - уроженцы города Евпатория, которые перешли на службу к россиянам после того, как РФ в 2014 году захватила украинский Крым, старший лейтенант Дмитрий Давиденко и прапорщик Олег Кривонос. Как пишет УНИАН, такой информацией поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц») в своем Telegram-канале.

Украинский воин также показал фотографии «минусованных» противников.

Позже «Штирлиц» сообщил, что ликвидированы также подполковник, заместитель командира 1441 самоходно-артиллерийского полка по работе с личным составом Игорь Голобородько и старший лейтенант Евгений Комаров из 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (место дислокации - Севастополь).

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