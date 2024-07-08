Маленькая минчанка спела хит 90-х на Немиге и обрела славу 4 8.07.2024, 18:40

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Видеофакт.

Маленькая вокалистка из Минска спела на Немиге хит «Лететь» популярной в 90-х группы «Амега» и собрала огромную толпу, которая устроила ей овацию. Мама девочки выложила ролик в TikTok — он получил еще сотни тысяч просмотров и множество восхищенных комментариев, пишет «Зеркало».

Минчанка рассказала в соцсетях, что они с дочкой вечером 3 июля отправились в центр города посмотреть праздничный салют. На Немиге, где обычно выступают уличные музыканты, девочка взяла микрофон и спела песню «Лететь» группы «Амега», а подыгрывал ей парень-гитарист.

По словам матери маленькой певицы, перформанс получился совершенно спонтанным. Но девочке удалось собрать огромную толпу зрителей: люди заполонили весь мост через Свислочь, лестницу к нему и набережную. А после выступления устроили исполнительнице овацию и скандировали «Молодец!».

Ролик, который мама девочки выложила в TikTok, собрал более 330 тысяч просмотров. Комментаторы хвалили минчанку за «милоту», харизму, талант и смелость, хотя некоторые отмечали, что над вокалом еще стоит поработать.

«Блин, аж дрыжики по рукам пошли!», «Голос бомба», — писали пользователи.

Кое-кто обратил внимание на самозабвенно танцующих людей сразу за девочкой и предположил, что это ее родители, в том числе «главный фанат — мама». Но оказалось, что это просто зрители, которым понравилось выступление.

В свою очередь авторка ролика поблагодарила всех, кто поддержал ее дочь аплодисментами и комплиментами: «Кто был в тот день, вы просто праздник сделали ребенку».

Девочка, которую зовут Саша Зинкевич, занимается в одной из вокальных студий продюсерского центра «Спамаш» (он принадлежит бизнесмену Александру Шакутину). Недавно она стала чемпионкой Беларуси по вокалу.

Такое же хобби у ее матери Марии Соловьевой — мать и дочь даже вместе исполняют и записывают композиции.

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