Белорусские вина в РФ предложили маркировать знаком «не является вином» 6 8.07.2024, 20:02

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Ранее спецпредставитель Путина назвал белорусское вино «шмурдяком».

Исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников призвал отмечать вино, импортированное из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), через Беларусь, знаком «не является вином». Об этом Алексей Плотников сообщил РБК.

Исполнительный директор АВВР рассказал, что ассоциация обратилась с запросом о происхождении вина и виноматериала на МЗВВ и определит свою позицию в зависимости от полученной информации. «Если это вино произведено на территории Таможенного союза (скажем, в России или Армении), а в Беларуси только бутилируется, мы приветствуем расширение экономического взаимодействия наших стран, — добавил он. — Если же на МЗВВ разливают вино, импортируемое из стран, не входящих в ЕАЭС, то такие поставки подрывают как минимум государственную политику России в области виноградарства и виноделия и такая продукция строго должна маркироваться на наших полках знаком «не является вином».

Эксперт указал, что на государственном уровне не может даже просто существовать стратегии по импорту вин, так как это не стратегический товар. «Что государство может и должно делать — разрабатывать, внедрять и совершенствовать стратегию по развитию собственного, внутрироссийского производства, в том числе вина», — подчеркнул Алексей Плотников.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о том, что российские импортеры начали поставлять в страну напитки, которые производились на Минском заводе виноградных вин. При этом названия продукции, которая завозится в Россию, сходны с наименованиями вин, которые производятся на Западе. После этого глава винного дома «Абрау-Дюрсо», председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что уверен, что поставки в Россию продукции Минского завода виноградных вин — это восстановление канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного балка. «Грядущий ввоз в Россию продукции Минского завода виноградных вин — не что иное, как восстановление канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного балка. Того самого виноматериала, который в обиходе получил прозвище «шмурдяк», — отметил он.

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