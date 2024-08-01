Впервые в истории FPV-дрон смог уничтожить 12-тонный российский вертолет Ми-8 1 1.08.2024, 7:53

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иллюстративное фото

Виртуозный удар был нанесен в Донецкой области.

Украинские силы используют более 100 тысяч FPV-дронов в месяц на всей линии фронта протяженностью более тысячи километров. Они врезаются в бронетехнику, находят вражескую пехоту и также атакуют российские гаубицы в качестве контрбатарейного огня. На днях один из квадрокоптеров, судя по всему, впервые сбил российский вертолет. Об этом пишет Forbes.

На опубликованных в соцсетях фото и видео — транспортник Ми-8 горит на территории оккупированной Донецкой области.

«Вечного полета братья. Выжившим скорейшего выздоровления», — написал один из российских провоенных блогеров.

По словам авторов публикации, такую цель ВСУ преследовали с сентября, а угроза была настолько серьезной, что одним российским вертолетам приходилось сопровождать другие.

«Очевидно, понадобилось 10 месяцев, прежде чем украинский оператор дрона наконец-то поразил российский вертолет. Понятно, что были месяцы промахов: потому что вертолет развивает скорость свыше 240 км/ч на высоте в несколько тысяч метров. Это слишком быстро и высоко, чтобы оператор дрона — без виртуозных навыков или небывалой удачи — точно попал в вертолет килограммовым дроном», — отмечает американское издание.

Украинский пилот дрона — очень опытный и удачливый, или и то, и другое. Заметил 12-тонный дрон, который используется для атак, транспортировки и эвакуации, когда тот находился еще близко у земли.

«Подловили Росгвардейскую восьмерку. Подловили в момент взлета», — написал говорится в одном из российских Telegram-каналов.

Обычно у FPV только 1 кг взрывчатки, и огневой мощи недостаточно, чтобы вывести из строя вертолет при попадании в винт.

Украинке операторы научились попадать в наиболее уязвимые части российской техники. Дроны залетают в открытые люки БМП, под дополнительный слой брони так называемых танков-черепах и в двери укрепленных блиндажей.

Вертолетный винт заметно больше люка БМП, и попасть в него проще. Впечатляет расстояние от передовой, на котором произошел этот случай — около 16 км. По словам журналистов, здесь, возможно, понадобилась помощь второго дрона, который находился от первого на расстоянии нескольких километров и ретранслировал короткорадиуснуые сигналы. Это сложная операция, требующая точного взаимодействия.

«У российской армии сотни вертолетов, и пока они потеряли около ста. Один вертолет не повлечет за собой катастрофические последствия. Но теперь, когда украинцы сбили свой первый вертолет, они могут удвоить усилия», — говорится в публикации.

С учетом количества FPV, которые Украина использует на передовой, можно говорить о том, что угроза для российских вертолетов значительно возрастет, также отмечают журналисты.

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