закрыть
1 августа 2024, четверг, 11:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России после взрыва обрушился целый подъезд многоэтажки

  • 1.08.2024, 11:25
  • 1,046
В России после взрыва обрушился целый подъезд многоэтажки

Под завалами в Нижем Тагиле оказались люди.

Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Нижнем Тагиле. Полностью разрушена одна из секций жилого дома, сообщили российские СМИ.

ЧП произошло утром 1 августа на улице Сибирская, 83, пишет Tagilcity.

Очевидцы рассказали, что услышали взрыв. В результате полностью обрушился первый подъезд пятиэтажного дома. От взрывной волны в соседних домах выбило окна, передает телеграм-канал Shot.

Пострадали как минимум пять человек, передает ТАСС. На месте работают спасатели, разбираются завалы.

«Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Свердловской области. В Нижнем Тагиле, предварительно, в 5-этажном многоквартирном доме обрушился подъезд из-за хлопка газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. Проводится эвакуация жильцов. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в МЧС.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина