В России после взрыва обрушился целый подъезд многоэтажки
- 1.08.2024, 11:25
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Под завалами в Нижем Тагиле оказались люди.
Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Нижнем Тагиле. Полностью разрушена одна из секций жилого дома, сообщили российские СМИ.
ЧП произошло утром 1 августа на улице Сибирская, 83, пишет Tagilcity.
Очевидцы рассказали, что услышали взрыв. В результате полностью обрушился первый подъезд пятиэтажного дома. От взрывной волны в соседних домах выбило окна, передает телеграм-канал Shot.
Пострадали как минимум пять человек, передает ТАСС. На месте работают спасатели, разбираются завалы.
«Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Свердловской области. В Нижнем Тагиле, предварительно, в 5-этажном многоквартирном доме обрушился подъезд из-за хлопка газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. Проводится эвакуация жильцов. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в МЧС.