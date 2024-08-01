«Подловили в момент взлета» 3 1.08.2024, 13:40

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Украинские дроны стали грозой для российских вертолетов.

В Пролетарском районе оккупированного Донецка потерпел крушение российский вертолет Ми-8. Он перевозил раненых, данных о судьбе экипажа и пассажиров пока нет. Крупный Z-канал пишет, что вертолет был поражен украинским FPV-дроном: «Подловили Росгвардейскую восьмерку. Подловили в момент взлета». Это подтверждает и другой близкий к авиации Z-канал: «Про Ми-8 все так. К сожалению», пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

Пророссийские каналы публиковали видео неудачных попыток атак дронов на российские вертолеты — и впервые украинцам это удалось. Вероятно, это первое в истории боевое поражение вертолета FPV-дроном.

Расстояние от линии фронта до места крушения составляет около 30 км. Z-блогеры утверждают, что за счет ретрансляторов в воздухе украинские дроны могут летать на дистанции до 20 километров (а российские – всего на 7 км). По мнению многих авторов, российская армия отстает от украинской в эффективности применения беспилотников.

Атаки FPV-дронов на вертолеты могут стать ежедневной практикой, предположил в разговоре с «МО» военный аналитик Ян Матвеев. «Вертолет относительно медленный летательный аппарат, современные дроны вполне способны атаковать его, особенно на взлете или посадке. Теперь командованию придется либо рисковать дорогими и дефицитными машинами, либо оборудовать аэродромы дальше от фронта».

Дроны приобрели решающее значение на украинской войне – обе стороны пытаются компенсировать ими нехватку артиллерии. Из-за господства в воздухе беспилотников и отсутствия эффективных способов борьбы с ними использование бронетехники крайне затруднено, а попытки российской армии атаковать колоннами танков и БМП приводят к их быстрому разгрому. Для защиты от дронов российские военные пытаются устанавливать на технику «сараи» и «мангалы», последние ставят даже на мотоциклы.

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