В Омске загорелся крупнейший НПЗ России 1.08.2024, 19:20

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Фотофакт.

Пожар возник на территории принадлежащего «Газпром нефти» нефтеперабатывающего завода в Омске, сообщает «112».

По словам источников, горит одна из установок переработки нефти АВТ-10, а площадь пожара достигла 300 кв. м.

Омский НПЗ является крупнейшим в России. Его мощность составляет 22 млн тонн нефти в год, а число сотрудников превышает 3,5 тысячи.

Пресс-служба завода подтвердила пожар, сообщив, впрочем, что возгорание уже ликвидировано, а сам НПЗ продолжает работать в «штатном режиме». Пожар возник «во вспомогательном помещении насосной», его потушили автоматизированные системы, в результате никто не пострадал, цитирует «Интерфакс» представителя предприятия.

С начала года российские нефтезаводы и нефтебазы не менее 40 раз подвергались атакам украинских дронов, а ряд крупных НПЗ были вынуждены останавливать производство после пожаров и повреждений оборудования.

За январь–май выпуск бензина в России, по данным Росстата, упал на 20%, а дизельного топлива — на 11% по сравнению с уровнями конца декабря. В начале июня российские власти засекретили статистику по выпуску топлива, ссылаясь на санкции и угрозу «манипуляций» рынком.

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