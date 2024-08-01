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Россельхознадзор усилил контроль продукции сразу шести белорусских предприятий

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  • 1.08.2024, 21:18
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Россельхознадзор усилил контроль продукции сразу шести белорусских предприятий

В колбасе и говядине обнаружили диклофенак.

Россельхознадзор усилил контроль продукции сразу шести белорусских предприятий, еще одному временно запретили поставлять товар на российский рынок, сообщает пресс-служба ведомства.

В колбасе от ООО «Пуховичимясопродукт» и в говядине «Волковысского мясокомбината» специалисты обнаружили диклофенак.

В колбасных изделиях «Глубокского мясокомбината» найден азитромицин, а в полуфабрикатах из говядины от «Бобруйского мясокомбината» — листерий. В колбасе филиала «ЮНИМИТ» ОАО «Смолевичи Бройлер» оказался клопидол, а в муке кормовой из птицы от предприятия «САРИЯ» — ДНК крупного рогатого скота.

В говядине кооперативно-торгового унитарного предприятие «Полоцкий рынок г. Витебска» обнаружили микроорганизмы. Это нарушение повторное, поэтому поставки данной продукции на российский рынок временно ограничили.

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