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Невзоров: В результате обмена Запад получил достойных людей, а Путин – отравителей и киллеров

  • Александр Невзоров
  • 1.08.2024, 21:52
Невзоров: В результате обмена Запад получил достойных людей, а Путин – отравителей и киллеров
Александр Невзоров

И расплакался Гиркин. Ему горько и завидно.

В результате обмена каждый получил «свое». Запад взял отважных, достойных и просвещенных людей, не замаранных ни в какой уголовной грязи. Ими мог бы гордиться любой народ.

А Путин получил своих отравителей, опытных киллеров и жуликов международного класса, знающих каналы обхода санкций.

«Каждому – свое».

Для тысяч «политических», оставшихся в российских тюрьмах, забрезжила надежда на то, что со временем дело дойдет и до них.

Готовность Путина отдать «умных» в обмен на «подлых» интереснейшим образом совпала с агонией YouTube в РФ. Кремлевскому упырю теперь по фигу «свободное слово». Скоро оно и вовсе перестанет тревожить и смущать мозги россиян. Он стягивает своих боевых вурдалаков, готовится к большой драке с человечеством.

Узнав о грандиозном обмене, расплакался Гиркин, поджигатель Донбасса. Ему горько и завидно. Его-то в список обмена не включили и не поменяли.

Игорь Гиркин (Стрелков) прокомментировал обмен политзаключенных: «В очередной раз убедился, что в РФ намного выгоднее и безопаснее быть русофобом и сволочью».

К нему присоединилась его супруга Мирослава Регинская: «Пока происходит обмен предателей Родины, патриот своей страны и военный офицер Игорь Стрелков остается в тюрьме».

Похоже, реконструктор и его почтенная супруга все-таки тронулись окончательно. Если бы Гиркина и махнули на какого-нибудь шпиончика, то прямо с «борта» в Стамбуле он поехал бы на свое «пожизненное» за сбитый гражданский Boeing.

Александр Невзоров, Telegram

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