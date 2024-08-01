Невзоров: В результате обмена Запад получил достойных людей, а Путин – отравителей и киллеров Александр Невзоров

1.08.2024, 21:52

Александр Невзоров

И расплакался Гиркин. Ему горько и завидно.

В результате обмена каждый получил «свое». Запад взял отважных, достойных и просвещенных людей, не замаранных ни в какой уголовной грязи. Ими мог бы гордиться любой народ.

А Путин получил своих отравителей, опытных киллеров и жуликов международного класса, знающих каналы обхода санкций.

«Каждому – свое».

Для тысяч «политических», оставшихся в российских тюрьмах, забрезжила надежда на то, что со временем дело дойдет и до них.

Готовность Путина отдать «умных» в обмен на «подлых» интереснейшим образом совпала с агонией YouTube в РФ. Кремлевскому упырю теперь по фигу «свободное слово». Скоро оно и вовсе перестанет тревожить и смущать мозги россиян. Он стягивает своих боевых вурдалаков, готовится к большой драке с человечеством.

Узнав о грандиозном обмене, расплакался Гиркин, поджигатель Донбасса. Ему горько и завидно. Его-то в список обмена не включили и не поменяли.

Игорь Гиркин (Стрелков) прокомментировал обмен политзаключенных: «В очередной раз убедился, что в РФ намного выгоднее и безопаснее быть русофобом и сволочью».

К нему присоединилась его супруга Мирослава Регинская: «Пока происходит обмен предателей Родины, патриот своей страны и военный офицер Игорь Стрелков остается в тюрьме».

Похоже, реконструктор и его почтенная супруга все-таки тронулись окончательно. Если бы Гиркина и махнули на какого-нибудь шпиончика, то прямо с «борта» в Стамбуле он поехал бы на свое «пожизненное» за сбитый гражданский Boeing.

Александр Невзоров, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com