Невзоров: В результате обмена Запад получил достойных людей, а Путин – отравителей и киллеров
- Александр Невзоров
- 1.08.2024, 21:52
И расплакался Гиркин. Ему горько и завидно.
В результате обмена каждый получил «свое». Запад взял отважных, достойных и просвещенных людей, не замаранных ни в какой уголовной грязи. Ими мог бы гордиться любой народ.
А Путин получил своих отравителей, опытных киллеров и жуликов международного класса, знающих каналы обхода санкций.
«Каждому – свое».
Для тысяч «политических», оставшихся в российских тюрьмах, забрезжила надежда на то, что со временем дело дойдет и до них.
Готовность Путина отдать «умных» в обмен на «подлых» интереснейшим образом совпала с агонией YouTube в РФ. Кремлевскому упырю теперь по фигу «свободное слово». Скоро оно и вовсе перестанет тревожить и смущать мозги россиян. Он стягивает своих боевых вурдалаков, готовится к большой драке с человечеством.
Узнав о грандиозном обмене, расплакался Гиркин, поджигатель Донбасса. Ему горько и завидно. Его-то в список обмена не включили и не поменяли.
Игорь Гиркин (Стрелков) прокомментировал обмен политзаключенных: «В очередной раз убедился, что в РФ намного выгоднее и безопаснее быть русофобом и сволочью».
К нему присоединилась его супруга Мирослава Регинская: «Пока происходит обмен предателей Родины, патриот своей страны и военный офицер Игорь Стрелков остается в тюрьме».
Похоже, реконструктор и его почтенная супруга все-таки тронулись окончательно. Если бы Гиркина и махнули на какого-нибудь шпиончика, то прямо с «борта» в Стамбуле он поехал бы на свое «пожизненное» за сбитый гражданский Boeing.
Александр Невзоров, Telegram